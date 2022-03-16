烏克蘭四階段「去俄羅斯化」 促成今日局面？

在大國與小國之間實力不均等的結構性現實下，單方面將小國的主權和領土糾紛國際化的做法適得其反，反而會給予大國機會將糾紛安全化至更不合乎小國的核心利益。其實這種構成「小國政治的悲劇」的戰略誤判，烏克蘭民族主義者已在2014年犯過，今天又重蹈覆轍。



1991年蘇聯解體，烏克蘭宣布獨立，法律上的主權獨立地位被國際確定。在烏克蘭民族主義者的眼中，「去俄羅斯化」與「去蘇維埃化」都是揚棄「小俄羅斯人」和「俄羅斯民族」雙重歷史意識和身份認同的必要手段。這做法不單延續了19世紀烏克蘭民族主義運動，過去三十年烏克蘭民族主義者尋求加入歐盟和北約的做法，也構成了今天他們較親西方和與俄羅斯對立的衝突局面。

頓巴斯地區有着夾在俄烏兩國之間的特殊地位，某程度上可算是烏克蘭地緣位置的縮影。（Getty Images）

黃伯農將會於本文追溯當代烏克蘭民族主義發展的歷程，探討烏克蘭自1991年脫離前蘇聯獨立後至今一直夾在美國、俄羅斯和歐盟之間的小國政治形態，提出烏克蘭在過去三十年被大國政治綑絆的歷史規律，反省「小國政治的悲劇」理論的未來發展和實踐啟示。

詳細內容請閱讀第308期《香港01》電子周報（2022年3月14日）《被大國政治綑絆30年：烏克蘭的小國政治悲劇》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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