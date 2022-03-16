改革政務官制度｜解決房屋問題　做好頂層設計

國務院副總理韓正提出解決房屋問題要做好頂層設計，住房問題「總要有解決的時候」。胡恩威在《改革程序主導 做好頂層設計》一文指出，頂層設計就是一個廚房，如果總廚做得不好，就要換廚師才有好的東西吃。現在香港政府弄出來的政策很難吃，所以必須換廚師、廚房裏面的設施，硬件軟件一併改變，才能製造更好吃的房屋政策給香港人享用。



政務官儼如成為特權階級，退休後到公共機構出任薪酬優厚的高級主管，這種利益輸送模式嚴重損害香港的競爭力。

胡恩威表示，香港的頂層由「通才式」政務官（AO）主導，要改革頂層設計，必須了解政務官如何管治香港。目前的「通才式」AO制早已不合時宜，政府把責任外判，有事發生就是顧問出問題，和政府沒有關係。他又指，看看近年頂層的政務官，有什麼政績？有什麼建樹？沒有政績，沒有建樹都能夠升職，原因在於政務官的升遷系統是根據上司的喜好，沒有客觀的考試標準，也沒有客觀的政績標準。只要老闆保護你、喜歡你，你做得好不好都沒有關係。這種例子多不勝數。

他指出，政務官已經成為香港的特權階級，退休後到大型公共機構當高級主管，人工高、福利好，這種利益輸送模式嚴重損害香港的競爭力。要維持「一國兩制」，維持良政善治，必須要由頂層設計做起，也就是由改革政務官制度開始，並從升遷考核着手解決短視思維。政務官系統如何優化，將會決定香港人未來的命運。政務官改革和政治問責改革必須同步，否則這對香港不利、對一國兩制不利、對解決房屋問題更加不利。

基層面對住屋難題，社會卻只看到一班缺乏同理心、不吃人間煙火的人去解決水深火熱的房屋問題。

詳細內容請閱讀第308期《香港01》電子周報（2022年3月14日）《改革程序主導 做好頂層設計》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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