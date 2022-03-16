豐縣「八孩之母」拐賣事件 證輿論監督之必要性

全國「兩會」閉幕當天，國務院總理李克強上周五（3月11日）在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。談及民生問題時，李克強主動回應近期輿論關切的「豐縣八孩母親事件」，並稱「我們不僅為受害者痛心，也為此事感到十分氣憤。」



不僅是總理的記者會，李克強在3月5日宣讀的政府工作報告中，就表示要「嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益。」最高人民法院和最高人民檢察院上周二（3月8日）提請人大審議的工作報告，分別強調「嚴懲」、「從嚴懲治」拐賣婦女兒童犯罪行為。

3月11日，李克強在北京人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。（新華社）

如果不是因為「豐縣八孩母親事件」的震撼效應，很多人完全難以想像，在社會穩定和經濟崛起的當下中國，竟然存在一個女性被鐵鍊鎖頸、衣不蔽寒這樣的悲慘故事。人們似乎忽然意識到，婦女拐賣問題在中國存在已久、甚至在一些地方非常嚴重。

毋庸置疑，「豐縣八孩母親事件」給當下的中國社會帶來一輪新的反思和糾錯動力，進而引發了一場全民偵探行動與對中國刑法修訂、婦女權益的呼籲。這就如2003年「孫志剛之死」推動中國改革飽受詬病的收容制度一樣……

詳細內容請閱讀第308期《香港01》電子周報（2022年3月14日）《「八孩母親事件」貫穿兩會 標誌意義堪比「孫志剛事件」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第308期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

政府不擔責 安老之難從黃婆婆的「三難困境」說起

安老三招漏洞百出 退休保障似有還無

港府抗疫政策轉向 院舍爆疫歸因疫苗猶豫值得商榷

「八孩母親事件」貫穿兩會 標誌意義堪比「孫志剛事件」

俄烏戰事難解 中國長遠可扭轉局面

能源制裁突顯拜登尷尬境地

俄烏戰爭下鎳價創新高 電動車普及受阻？