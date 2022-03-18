全民退保舉步維艱　商界是最大阻力？

全民退休保障制度諮詢多年卻仍毫無寸進，如今香港社會又向人口老齡化邁進一大步，政府應多聽取民間真正需求，承擔起社會保障的責任，將長者老年幸福生活視為應有之義，而不是被紛擾的聲音所牽絆失去主見。



香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新提到，全民退保之路舉步維艱，商界是最大阻力之一。他與港大團隊2014年發表《香港退休保障的未來發展研究報告》後，在不同的座談會間介紹全民老年金計劃，但由於計劃規定僱主需承擔四分之一的老年金稅，等同動了他們的奶酪。至2016年，改良方案雖有諸多讓步，商界仍然企硬。

周永新直指，商界是全民退保的最大阻力之一。（黃寶瑩攝）

同樣關注退休保障多年的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華也直言「香港的施政特色便是重視商界利益」，例如早在上世紀九十年代初討論公積金時，商界已頻頻向政府施壓，而往後歷任政府也都沒有魄力和智慧說服商界，曾讀社會學的特首林鄭月娥更是無甚建樹。

鍾劍華認為，一個合格的政府應有長遠的視野和領導能力，走在市民前面，想市民之所想、急市民之所急。當出現人口老齡化趨勢時，政府就應該及時着手處理養老問題。然而，每一屆政府官員的決策或倡議不具有延續性，一旦五年後換屆，新官上任未必會作出相同考慮，許多政策或要從頭來過。相較之下，內地的養老保險制度更具延續性，儘管在執行層面或有不足，但比香港更能為退休長者提供合理保障，好讓他們安享晚年。

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