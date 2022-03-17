對俄能源制裁 突顯拜登內政外交同處尷尬境地

在俄烏衝突發生之前，美國等西方國家就陸續公布了在金融、科技、軍事等多方面的針對國家、機構、個體等多重目標的制裁措施。衝突爆發之後，美歐相繼打出的一套套組合拳也讓人誤以爲此次因爲面對共同的敵人，西方國家已經徹底團結，北約已被完全激活，大家目標一致、同仇敵愾了。事實上，當低垂易摘的果子都被摘了之後，西方內部的矛盾才真正開始突顯，價值依舊無法抵抗現實利益的考量。



德國總理朔爾茨明確表示不會對俄羅斯石油和天然氣實施禁運。（美聯社）

美國總統拜登於當地時間上周二（3月8日）在白宮宣布美國將禁止進口俄羅斯的原油和天然氣，以進一步加大對俄羅斯制裁的力度。從經濟上而言，這一舉措對俄羅斯的影響有限，畢竟美國本來從俄羅斯進口的能源比例就不大。但從政治上來講，最終制裁的內容及方式恰恰說明拜登在內政和外交上都處境尷尬、進退兩難。

拜登政府無法得到盟友們的支持，只能考慮單幹。但是美國自己油價屢創新高，一旦實施制裁，一部份供給受到影響，油價必定繼續攀升。爲了應對國內的通脹，拜登政府不得不全球各地「討油」，為此白宮還特地派高官代表團訪問委內瑞拉，希望向這個傳統對手求救……

詳細內容請閱讀第308期《香港01》電子周報（2022年3月14日）《能源制裁突顯拜登尷尬境地》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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