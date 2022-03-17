俄烏戰爭成歐洲地緣政治危機 中國可否做歐俄和事佬？

目前已有超過250萬難民逃離烏克蘭，烏克蘭各處也有愈來愈多非軍事設施受到襲擊，不少受困城市中的人們要面對斷水斷電甚至斷糧危機。綜合來看，俄軍已經把烏克蘭主要城市包圍，開始進行較為高壓的炮轟，並對首都基輔等城市準備好推進的部署。在這一場遠比外界起初預期持久的戰爭中，雙方都在對賭國運。這樣一場賭局，耗下去注定沒有贏家。



2019年，烏克蘭總統澤連斯基（左一）、法國總統馬克龍（左二）、俄羅斯總統普京（右二）和德國時任總理默克爾（右一）在巴黎就烏克蘭局勢召開峰會。此為四國領袖就烏克蘭問題進行的最後一次會面。（Getty Images）

如斯狀態下，中國對俄羅斯是何態度，會怎麼做，備受國際關注。從克里米亞危機以來，當前歐洲正在面臨一場巨大的地緣政治危機。俄烏這場戰爭更大大增加了歐洲國家的不安全感。

這場戰爭，某種角度上來說，歐盟成了「冤大頭」，被美俄雙方夾在中間奈何不得。這場戰爭對歐盟來說，不僅承受戰火的外溢後果，還可能遭受美國的「安全綁架」。基於歐洲真切的安全、經濟考量，中國或許應該考慮的方式是多多對歐盟方面體現「共情」。如果中國能夠處理好與歐洲方面的關係，利用歐洲與俄羅斯根本剪不斷理還亂的基本盤，中國或許可以成為一個紐帶，居中做和事佬……

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