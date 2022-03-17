烏克蘭右翼快速崛起：走向極端的畸形愛國

眼下烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）身陷雙重困境：如若談判未果，在北約不出兵的前提下，烏軍只能持續耗損；若是接受俄方條件，戰火應能消弭，但澤連斯基政權必然垮台，他本人更可能遭遇生命威脅，成為烏克蘭極端勢力的洩憤對象。回顧烏克蘭的反俄情緒堆疊，既受獨立後的「國家主體建構」工程催化，亦與政局變動息息相關。



1991年蘇聯解體後，烏克蘭的親歐派政治精英着手推動歷史教科書修訂，一來是為改造人民的身份認同，使群眾情感由莫斯科轉向基輔；二來是欲以前者為基礎，為「脫俄入歐」的戰略選擇創造選票空間。

3月12日，烏克蘭總統新聞處在Facebook發布的影片截圖，顯示該國總統澤連斯基發表講話的情形。（美聯社）

烏克蘭在蘇聯解體後隨即修改教科書，強調自己是唯一「直系血脈」；而劃分俄烏漫長的歷史交流，也出現新的敘事分界，即1917年十月革命前，烏克蘭不幸淪為「俄羅斯帝國殖民地」，1917年至1921年迎來「革命性民族解放」，烏克蘭實質建國，1921年後則「遭到蘇聯再殖民」。

親歐派精英推動的歷史書寫，傾向將烏克蘭近代史描繪為「被俄荼毒史」，雙方共有的歷史記憶遭到淡化，共享的文明進程亦遭割裂，俄羅斯成了霸佔烏克蘭的異鄉人、篡奪基輔榮光的殖民者，烏克蘭則忍受上百年壓迫……

詳細內容請閱讀第308期《香港01》電子周報（2022年3月14日）《從修改教科書到子彈塗豬油：藏在地毯下的烏克蘭極右翼》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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