奧斯卡黑馬《貝爾法斯特》影評｜過譽的導演　失敗的自傳？

在今屆奧斯卡榮獲七項提名的《貝爾法斯特》（Belfast）是導演的半自傳，描述動盪不安的上世紀六十年代，居住在北愛爾蘭貝爾法斯特小鎮的男孩以及他的勞動階級家庭的故事。

《貝爾法斯特》顯然是導演事業重要的轉折，相信簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）始料不及其導演之路愈走愈順。《雷神奇俠》、《仙履奇緣》和《東方快車謀殺案》紛紛遭遇惡評，他卻愈戰愈勇，先後推出《尼羅河謀殺案》，以及新作《貝爾法斯特》，後者在英美上映後收穫無數好評，在奧斯卡獲得提名，導演職業路可說意外邁入新階段。



《貝爾法斯特》（Belfast）描述北愛爾蘭小鎮男孩的成長故事。（電影劇照）

導演稱《貝爾法斯特》為創作生涯中最個人化的作品。故事的主角是九歲的小孩Buddy，從他的純真視角出發，展示一家北愛爾蘭基層家庭的樸實生活。這可說是如今炙手可熱的私人歷史電影，同屆入圍的意大利電影《上帝之手》也是如此，描寫少年於意大利那不勒斯的生活。導演們重新審視自己的童年，重訪成長的故鄉，以影像回溯當年記憶中的故事。大多數導演恐怕都會從法國新浪潮導演杜魯福繼承這種趣味，也可能是八十年代《星光伴我心》的商業成功令人們對這敘事方法念念不忘——一個討巧的兒童角色，帶觀眾重新回到那令人記憶深刻的年代，這些繾綣的故事總能引起戀舊的興趣。

目前大量商業電影對個體的書寫，似乎已經陷入了一條死路。如同那些匆忙為名人明星們拍攝的傳記片，看完《貝爾法斯特》，首要的思考也許是如何在一個私人敘事中間找到別具個性又能凝鍊的視角。

每一個人都是一本小說，創作者要避免千人一面的描述，那不只是說今天你吃蘋果明天他吃橙，而是發掘「吃」這個動作對不同人物的意義，對應什麼不同的習慣和成長環境，甚至思考這樣的聯動方式是否有意義，為什麼塑造人物時「吃」一定要佔據某個重要的位置。《貝爾法斯特》是一齣很有觀眾緣的電影，可惜除了人生起伏無常，家庭溫馨之外，整個故事就停滯了。男孩俏皮的台詞之外，電影中的角色彷彿都不太有自省能力，他們都是只有表層的人物，只有一重單層的情緒和性格。若要求觀眾在流水帳般的日常之中自行挖掘出一些線索，這種創作顯然自戀而又懶惰。

資深影迷應相當熟悉簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）早年的演員經歷，他曾飾演許多膾炙人口的角色，八十年代末起將莎劇搬上大銀幕聲名鵲起，可惜後期口碑卻不盡如人意，評論界已經很久沒有為他的作品讚好。圖為其作為演員的近作《天能》。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《《貝爾法斯特》：失敗的半自傳作品》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。