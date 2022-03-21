Netflix《超時空亞當計畫》｜小人物當上大英雄的「時光旅行」

香港戲院依舊關門，近期的熱門之作是Netflix原創電影《超時空亞當計畫》（The Adam Project）。這部電影其實很適合在戲院看，大家一起笑，一起感受刺激場面，一起被劇情感動。

《超時空亞當計畫》是科幻加上喜劇，也有動作元素。導演桑亞當里維（Shawn Adam Levy）繼去年的《爆機自由仁》（Free Guy）再與「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）合作，兩部電影都以自由意志為題材，又以小人物當上大英雄、新世代對抗壞商家為主要情節。



賴恩雷諾士與導演桑亞當里維的合作，一不離二，二不離三，《爆機自由仁》及《超時空亞當計畫》之後，據說他們會合力拍攝新一集《死侍》（Deadpool）。

《超時空亞當計畫》的主題是時光旅行（Time Travel），令人想起「回到未來系列」（Back to the Future）和「未來戰士系列」（The Terminator），以至近期的《天能》。電影由2050年發生的意外開始，受傷的亞當被追擊，他一下子就穿越時空，打算逃到2018年的世界，卻錯誤去了2022年。在2022年，成年亞當遇上12歲的少年亞當；青春期的亞當不太愉快，父親死於車禍不久，在學校又被欺負，與母親關係比較疏離。

《超時空亞當計畫》描述今日的我面對昨日的我，明顯帶有自我反省與個人成長的中心思想。（電影劇照）

《超時空亞當計畫》以時光旅行為主題，今日的我面對昨日的我，明顯帶有自我反省與個人成長的意味。時光旅行的故事總少不了自我犧牲的情節，成年亞當和少年亞當運用最後一次時光旅行的能量，回到過去欲阻止壞蛋變得強大，冀扭轉未來世界的命運。除了科技與道德規範問題，《超時空亞當計畫》刻劃了多段深刻的情感，少年亞當面對喪父之痛，成年亞當面對至死不渝的愛情，以及對世界命途的關切。

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《《超時空亞當計畫》：接受命運還是改變命運》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。