美國通脹居高不下，市場早前預計聯儲局將一次性加息0.5厘應對，惟俄烏衝突為經濟帶來不確定性，聯儲局最終於上周三（3月16日）加息0.25厘，並預計年內剩餘六次會議都將會加息。然而，這種「妥協」有可能意味着聯儲局既無法抑制通脹，也無法保證經濟增長。



上周三，聯儲局加息0.25厘，將聯邦基金利率的目標區間上調至0.25厘至0.5厘。（美聯社）

美國目前面臨的通脹主要是供需失衡引發的，貨幣供給的小幅收緊既不能改變通脹預期，也不能實質性緩解供需矛盾。聯儲局對此心知肚明。在本次議息會議中，聯儲局官員的2022年個人消費支出（PCE）通脹率預期中值為4.3%，不僅顯著高於2%的通脹目標，也高於上次議息會議預期的2.6%。這表明聯儲局已無法確保在今年底將通脹控制在2%左右。

同時，隨着貨幣政策的收緊，美國的經濟增速可能大幅放緩。需要指出的是，美國經濟的主要推動力是個人消費。2020年以來，美國政府採取「直升機撒錢」的方式向居民發放了大量疫情補助，成為美國經濟快速走出衰退的關鍵性因素。然而，這種補助是不可持續的。

2021年9月以來，美國的財政刺激逐漸退出，居民個人儲蓄水平已經回歸常態，通脹對消費的抑制作用正在顯現。在本次議息會議中，聯儲局官員的2022年美國國內生產總值（GDP）增速預期中值為2.8%，低於上次議息會議預期的4%。此外，局方預計2023和2024年美國經濟增速進一步放緩，實際GDP增速中值分別為2.2%和2%。這表明，在經歷密集加息後，聯儲局也無法保證美國經濟會延續2021年的高增速。

庫德洛認為拜登政府的政策令美國經濟陷入滯脹。（美聯社）

白宮前經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）上周在電視節目上警告，美國已進入滯脹時代。「第一季度經濟將增長2%，但通脹率卻可能達到8%，」他表示，為了遏制通脹，聯儲局須加息至7至8厘，而這會導致經濟衰退，「美國中產階級和勞動階層將承受代價，他們的實際工資正在下降，而且會變得更糟。」庫德洛續指，特朗普政府離任時留下一個正處於「V型復蘇」、能源獨立，以及基本沒有通脹的經濟，但才一年多的時間，拜登政府就將之摧毀，形容事件是一個「悲劇」。

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《聯儲局「妥協式」加息 滯脹陰影籠罩美國》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。