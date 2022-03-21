從外媒報道看騰訊近期股價波動

上周一至周二（3月14至15日），「股王」騰訊（0700）連續兩個交易日遭拋售，股價挫近兩成，跌破300元。誘發市場拋售騰訊的原因主要有三個：第一，《華爾街日報》3月14日報道，騰訊旗下微信支付涉嫌違反中國人民銀行的反洗錢規定而面臨創紀錄罰款；第二，「騰訊裁員」話題登上微博熱搜，據稱裁員比例將高達10%至30%；第三，路透社在3月15日刊出一篇題為《北京分拆騰訊的理由》的評論文章。



《華爾街日報》早前發布消息稱，騰訊或因違反反洗錢規定而面臨天價罰單。（網站截圖）

《華爾街日報》關於微信涉違反反洗錢規定的報道看似言之鑿鑿，實則有「放大揣測」之嫌。內地監管層嚴查或許是真，但是否達到報道的層級，值得商榷。如果騰訊的管理工作疏漏，留有漏洞，監管層應會予以處罰，但否會像外媒所說如此嚴重——面臨創紀錄罰款，則不見得。

This was a horrible & irresponsible headline 😡 Poor Tencent

Don’t even bother reading it it’s someone’s opinion reported like it’s a scoophttps://t.co/yN4IUOXK5B — Rui Ma 马睿 (@ruima) March 15, 2022

至於分拆，在反壟斷的時代主旋律下，曾經給騰訊帶來眾多財務收益和戰略收益的股權投資，如今確實成為了燙手山芋，騰訊需要把無關的業務拆分開來；但這是一項龐大工程，監管層肯定會預留出時間，而非手起刀落造成市場恐慌。況且，作為一篇評論文章，路透社以《北京分拆騰訊的理由》為題，也有誤導之嫌。

而針對騰訊裁員的部份，只是市場不穩情況下的一些「作料」。大廠業務板塊調整、裁員時有發生。騰訊一位內部人士表示，「這次騰訊被傳大比例裁員的聲音明顯是被過度放大了」，「之所以出現諸多誤傳，可能是由於當下行業大環境下行以及互聯網公司股價縮水，導致大家悲觀預期較重，但實際情況其實就是被過分解讀了。」而正是這樣的新聞，經過外媒的「春秋筆法」一渲染，就能任意影響市場，動輒可能造成過萬億的市值蒸發......

3月15日，港股科網股遭拋售，騰訊跌10.19%，失守300元大關。（中新社）

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《外媒聽風是雨 外資惡意做空》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。