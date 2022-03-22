吉林、深圳、上海遇疫情反彈 三市有何共通漏洞？

國家衞健委3月20日公布數據稱，3月19日內也新增新冠肺炎確診病例2,027例，其中本土病例1,947例，多數集中於吉林；新增無症狀感染者2,492例，其中本土2,384例。在過去的短短半個月時間裏，內地疫情出現自武漢疫情爆發以來規模最大的一次反彈，短時間內確診病例暴漲約兩萬例（其中多數為本土病例），無症狀感染者已同步激增，幾乎遍及整個中國內地，尤其是以吉林省為最，單日確診病例一度突破3,000宗，甚至連「精準防控模範生」上海也淪陷，不得不臨時暫停市內客運站運行。



吉林目前已建成5家方艙醫院，這是3月15日拍攝的長春國際會展中心方艙醫院內景。（新華社）

從3月17日吉林省紀委的處分通報，可以看到這次爆發的一點線索。從這份針對16名黨政官員的處分通報中，可以發現吉林疫情防控存在嚴重漏洞，麻痹鬆懈的情況比比皆是。再看看在3月18日深圳市福田區宣布處理8人的通報中，官方承認福田區重點社區場所常態化疫情防控工作存在短板漏洞，「一些黨員領導幹部存在履職不力、失職失責等問題」，但並未解釋具體情由。上海曾經因為「精準防疫」而成為全國學習榜樣，近月卻同樣失守。

這一輪疫情對中國內地極為苛刻的「動態清零」政策產生了巨大衝擊，甚至動搖了某些民眾的信心，難道「動態清零」的確無法阻擋疫情的反撲，還是責任在地方政府？對此，中國國家衞生健康委副主任、國家疾控局局長王賀勝道出了三地爆疫的一個致命共通點……

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