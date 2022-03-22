傳沙特對華石油貿易用人民幣結算　中東專家：反映美國的戰略焦慮

上周二（3月15日），《華爾街日報》引述消息人士報道，沙特正考慮將部份出口中國的石油以人民幣結算，引起熱議。事實上，過去十幾年，每逢美國和沙特的關係遇冷，有關對華石油貿易用人民幣結算的消息就會被拿出來炒作一番。有內地學者分析指，美沙關係在拜登上台之後明顯轉差，近期更在原油增產和伊朗核協議等問題上多有齟齬，因此不排除是美國借媒體放風「敲打」利雅得，警告後者莫拿中國相要挾，背後反映出的是美國對中國在中東地區影響力不斷增強的戰略焦慮。



沙特王儲穆罕默德與國家主席習近平在2016年G20杭州峰會上握手合影。（Getty Images）

從1974年以來，沙特一直都用美元交易石油。可以說，對「石油美元」的忠誠，是沙特留在美國外交陣營的一個重要前提。西北大學中東研究所副教授王晉指出，從實際角度來看，沙特也離不開美國在戰略和地區安全上所提供的保護。因此，對沙特來說，使用美元還是人民幣結算並非是一個經濟議題，而是一個政治議題。眼下中美博弈加劇，美國不斷向沙特施壓，要求其逐步減少與中國在經貿產業、基建、5G等大型項目上的合作，希望雙方關係疏離，在此背景下，若沙特強行推動人民幣結算機制、助力人民幣國際化，並與中國進一步加強合作，恐怕不符合美國的利益，也會遭到美國的極限施壓，甚至失去美國的保護。

王晉據此推斷，《華爾街日報》的這則報道恐怕不是真的，而是沙特和美國兩方通過媒體進行的一場外交心理攻防。但無論如何，這則消息的出現一方面反映了沙特和美國的關係在過去一段時間正經受嚴峻考驗；另一方面，「它也在一定程度上印證了中國在中東地區影響力不斷增強的趨勢」，以及美國對此的戰略焦慮。

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《「沙特中國石油貿易棄美元」傳聞不會總是空穴來風》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。