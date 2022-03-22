創造上流階梯　助青年實現創業夢

香港戰後幾十年，從一個以進出口貿易為主的經濟城市，發展成為輕工業城市，再發展成為國際金融中心，近年致力於創科活動，在此演變過程中，年輕人創業的重要性不言而喻，他們不斷為香港經濟注入活力，為各行各業帶來破壞性創新（disruptive innovation），帶動經濟向更高階段邁進。



成功的創業者大多擁有幾種特質，例如對自己所做的事情信念很強、顧及不同持分者的利益，並且具備不俗的容錯能力。

「一百個創業者，就有一百條不同的路」，這是香港中文大學信息工程學畢業生郭瑋強經常強調。對他來説參加比賽是一條不錯的創業路，他創業首年已奪得多個創業獎項，其後更成功吸引投資者融資，令公司發展成估值逾億元的企業。郭瑋強認為不同創業者有不同的風格，有些創業者深具遠見，喜歡在宏觀層面訂立框架；有些具有很強執行力，喜歡落手落腳在前線打拼。創業有一百條不同的路，不用執着哪一條更好。他認為成功的創業者大多擁有幾種特質，例如對自己所做的事情信念很強、顧及不同持分者的利益，並且具備不俗的容錯能力。

由於對農業的熱愛，在大學研讀人文地理的鄒雪麗決心開展事業，推廣永續農業及生活。她寄語有興趣開設農莊的人士，應根據自己的理念及志向發展特色。她分享，農業範疇其實很闊，可以種菜、辦工作坊、做休閒農場，但必須尊重耕種之道，以自己的實力選擇市場定位。她又建議，有意在農業方面創業者，宜先去打工，加深對這個行業的認識，同時了解自己是否適合；創業資本則視乎發展計劃和規模，但毅力與韌力不可或缺。

特區政府宜在教育改革方面着手，為青年創業做前期工作，推行雙軌職業敎育制度是重要一環。其次，宜擴大STEM敎育內容，加強人工智能、程式編碼等教學元素，從小培育創科人才，並在大專院校增加職業導向的學額。此外，政府可從幾個方面入手支持多元化創業，例如由政府及私人機構提供不同類型的廉租創業空間，讓青年創業者可用較低成本創業及經營。政府能提供政策上的優惠及支援，將可提高年輕創業者的「存活率」。

具創意的想法與日常生活體驗息息相關，有意創業者可嘗試從生活獲得靈感，訂立產品及服務品種，並根據市場狀況調整發展目標。

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《促進香港青年創業》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第309期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

股災後絕地反攻 至暗時刻已過？

第五波疫情突顯決策失誤 須大型檢討總結經驗

取消積金對沖未宜再拖 補足轉制損失亦得立法

凡是持久的必是溫和可持續的：中國需要怎樣的防疫

中國如何建立不同的大國外交風範？

扭轉「弱預期」 國務院金融委會議後還需更多

蔚來汽車李斌：看不上特斯拉的造車狂人

從熱戰到資訊戰 烏俄示範未來AI戰爭？