蔚來汽車李斌：看不上Tesla的中國「造車狂人」

一等再等的蔚來汽車（NIO）終於在港交所正式掛牌，這是48歲的李斌第四家上市公司，恐怕也是掛牌過程最艱難的一家，為了順利在香港上市，蔚來選擇了完全不融資的「介紹上市」方式來掛牌。

慘淡的市場狀況讓蔚來汽車港股掛牌首日即告破發，此後三個交易日股價更連續暴跌。在創業生涯中，蔚來創始人李斌經歷2000年網絡泡沫破滅、2008年次貸危機引發股災、2019年蔚來股價跌至一美元等諸多難關，歷經大起大落的李斌對於財富和股價的態度早已淡定得多。



作為一個網絡創業者，雖然李斌屢次貶低特斯拉（Tesla），但是他跟馬斯克（Elon Musk）有一點是相同的：作為爭議人物，兩人都極為了解網絡的傳播法則，善於利用熱點來做市場營銷。

李斌多年來被譽為「營銷大師」，甚至有人懷疑他用「傳銷」洗腦方式賣車，最著名的莫過於這位「造車狂人」的驚人之語：在中國，蔚來汽車超越特斯拉（Tesla）沒什麼難度，就跟亞馬遜（Amazon）在中國幹不過京東一樣。事實上，李斌的首次創業就跟網絡在中國落地生根密不可分，此後更見證中國網絡門戶網站興衰，以及新能源汽車行業成為全球最熱門的投資風口。作為一位一直在創業路上拼搏的大佬，觀察李斌的人生起伏，可說跟中國商業的潮起潮落連為一體。

蔚來汽車發布會曾經包下8架飛機、60節高鐵車廂、19家五星級酒店，成為社交媒體平台的熱門話題。

1996年，剛大學畢業的李斌創辦網絡公司南極科技，成為中國第一批網絡創業者。當時正是中國網絡行業的萌芽期，先後誕生騰訊、阿里巴巴等巨頭。2000年是全球網絡的轉折點，也是李斌創業生涯的分水嶺，他創立易車服務網，主要做汽車訊息服務。易車網可謂生不逢時，當年納斯達克網絡泡沫破滅，網絡企業股價跌得慘不忍睹，網絡公司的估值也跌至低谷。熬過困難時期準備IPO上市，2008年美國次按危機爆發，美股再次跌得慘不忍睹。李斌回憶這段經歷，談及當時懷着兩個信念，「一是愈來愈多人會買車，二是網絡會是未來。」2010年，創業十年的易車網終於迎來收穫時刻，成功在美國紐約證券交易所掛牌上市，成為中國第一家在海外上市的汽車網絡公司。

蔚來的旗艦店位於黃金地段，其裝潢風格與其說是汽車銷售門店，倒不如說更像是蘋果自營商店。

李斌心中一直湧動不安分的基因，萌生在汽車技術領域創業的宏圖大計，並把全部身家押注新能源汽車行業——不只是給汽車公司做網絡營銷，更要自己造車！2018年，蔚來汽車在美國成功上市，李斌成為中國第一家上市的造車新勢力企業。

李斌堅持蔚來必須建立高端品牌價值，吸引優質客戶，再通過網絡社群營銷和口碑傳播擴大新客群。蔚來在中國的第一間旗艦店NIO House，位於北京最黃金地段的東方新天地，裝潢風格與蘋果自營商店相近。各項細節都在暗示李斌的造車理念：蔚來不是複製中國版特斯拉，而是要做蘋果模式的中國新能源車品牌。

相比於股價的波動，經歷大風大浪的「造車狂人」李斌，更在意即將推出的蔚來ET7能否如期上市，以及新車上市後的用戶口碑。

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《蔚來汽車李斌：看不上特斯拉的造車狂人》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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