創科企業重視培養「識貨」用家

ViuTV劇集《IT狗》除了描寫「初創企業」（startups），尚有不少篇幅談及「創業投資基金」（venture capital）。不過除了私人的創投基金，劇中也隱若提到一些官方的創投基金，以及似是由政府營運的科技園區。



林鄭任內的最後一份施政報告，宣告全面發展北部都會區，而新田科技城則是重中之重。

學者鄒崇銘在《追尋用家為本的創科產業》一文剖析，在現實中，初創企業林立的美國矽谷被奉為政府「有形之手」未能觸及、自由創業精神的成功堡壘。上百億市值的創科巨擘，彷彿均以後園的車房為創業起點；企業面對劇烈的開放競爭環境，則是互相切磋砥礪、誘發創新動力的主要泉源。然而，據學者尼爾．弗利格斯坦（Neil Fligstein）分析，其實政府在背後的扶持對矽谷發展舉足輕重。「車房創業」「神話」掩蓋了矽谷成功背後的重要事實——政府作為軟硬件標準的制定者、創科產品的消費者，以至大學科研基金的資助者，在矽谷崛起的過程中一直高度參與。

若政府的市場觸覺不足，需要與業界加強合作；那麼依靠業界引路又是否可行？經濟學上有「檸檬市場」（the market of lemons）概念，「檸檬」在美國專指質素低劣的二手車，由於消費者和代理的訊息不對稱，立心不良的投機份子遂有機可乘，以低價促銷劣質「檸檬」，連帶正直的代理亦無立足的市場空間。假如政府大力投入創科投資，又怎會不吸引到一些投機份子的目光，企圖瓜分巨額公帑，而並非着眼於開拓長遠市場潛力。

產業下游的用家或消費者（包括公營機構、私人企業和個人），願意付出真金白銀，長期購買及使用產品，創科成果才算成功商品化。因此產業政策成敗的關鍵，不只是扶植多少初創企業，而在於培養多少真正「識貨」的用家。用家或消費者是創科產業的重要持分者（stakeholders），進一步令他們變成持股者（shareholders）正是關鍵所在。設想香港科技園有限公司的股權能夠開放，河套港深科技園甚至可以分拆上市，管治能開放予更多公眾人士參與，創科產業的結構便會完全不一樣。在公帑和私人的共同注資下，正好互補長短，有力為創投市場提供恰當的平衡。

而且公帑創科投資不應只面向機構或專業投資者，股權大可進一步開放予所有市民——即創科成果的普羅用家或消費者。只要從股權模式的根本環節入手，全面向市民派發科技園或數碼港的股份，並讓市民以配股方式額外注入資金，自下而上參與創科產業的投資，則產出的經濟成果自能共同分享，同時亦為產業發展建立強大的本地市場後盾。

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政府創科投資不能只放眼業界，不少人可能只會自吹自擂產品如何了得，誇誇其談能為產業發展帶來多少好處，就好像《IT狗》中由楊樂文（Lokman）飾演的「星之子」Tony。（ViuTV《IT狗》劇照）

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《追尋用家為本的創科產業》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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