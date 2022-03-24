就業及創業是青年政策重中之重

胡恩威在《成立教育青年局》一文建議，香港特區政府架構重組其中一個核心是成立「教育青年局」。他指出，青年發展最核心就是教育，教育是所有青年政策之本。可惜港府目前的青年政策只是形式主義主導，目標只是辦更多活動讓青少年參與。
他指出，青年缺乏對國家文化認同，對中國並不了解，對國際也有很多誤會。他們只是吸收了西方非常膚淺的自由主義，對西方深度多元思考缺乏認識，變成了社交媒體的消費者。
香港青年政策一大「特色」就是由殖民地時期延續至今的「活動模式」，整個香港的青年政策主要是辦活動，並沒有針對不同類型年輕人提供不同類型的輔導和發展工作。民政局下面的青年工作都是透過一些社福機構推動，而其中資源最多的是青年協會，所以青年協會是青年政策的龍頭組織，青年政策的資源似乎都集中在它身上。
胡恩威指出，青年協會的管理層和管理模式非常老化，上層薪金非常高且有大量的人固定不動，整個董事會老化，中下層工作者的流動率卻非常大，前線青年社工培訓非常弱。他質疑青年協會有什麼功能？它只是讓一批根本不需要輔導協助的乖乖年輕人去參與，對於那些邊緣青年、活在貧困中的青少年，能否提供真正的協助？
他提出，要改革青年政策，就需要大力改革青年協會，對其重新定調。同時應把青年資源與教育資源結合。例如檢討駐校社工等項目，確保與心理輔導等專業的社會服務能夠更好地融合在教學系統裏面。
教育政策出了問題，當然要透過教育政策改革解決。所以，把教育和青年事務結合為一個政策局甚為合適，而且應該重視創新。例如，學習內地透過文創產業園提供進修和創作機會，以及引入輔導計劃帶動學生學習。近年內地青年政策以職業為本、創業為本，亦有很多可以學習和借鏡的地方。
詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《成立教育青年局》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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