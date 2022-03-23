主要競爭對手不爭氣 馬克龍勝選毫無懸念？

上周一（3月14日），距離4月10日的法國總統選舉首輪投票不足一個月，首場總統選舉電視「辯論」正式開鑼。不過，由於最後一刻才正式宣布競逐連任的馬克龍（Emmanuel Macron）堅決反對，跟以前的辯論不同，這場辯論不包括任何候選人的直接交鋒，只有各人就不同話題面對即場詢問。馬克龍的考慮很明顯：他要突顯自己是現任總統的超然身份，以免其他候選人與他同台較量帶來各人與他「平起平坐」的印象。



在烏克蘭戰事的新聞蓋過其他選舉活動的背景下，打造「忙於政事、無法抽空競選」的形象本身正是馬克龍堅定不移的選舉策略，即使受到政圈中人「沒有競選活動將影響勝選者合法性」的批評，也在所不惜。

馬克龍的兩位極右對手馬林勒龐（Marine Le Pen）和澤穆爾（Eric Zemmour），以及極左代表梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）過去都有對普京的正面表態，如今這些往事則成為了負資產。

輾轉數月過後，這次法國總統選舉最終也很可能會回到2017年「馬克龍對馬林勒龐」的基本形勢……

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《不必競選而勝選？ 馬克龍將奠定法國政壇三分天下之局》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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