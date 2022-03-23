烏克蘭危機 中國立場必須二揀一？

中國近年曾多次嘗試建立一個否決西方寡頭壟斷，卻也同時大致維護現有多邊主義秩序的外交風範和思想體系。它們當然未必完全反映在事實之中——政治理論與事實本質上有落差，這並非任何一個國家獨有的現象，而是國際關係中比比皆是的事實——但若我們從較為客觀但也同時以中國為本位的角度出發，以我國所提倡的外交思想去評論及審視其針對不同國際矛盾及干戈的選擇，它們乃是相對公道的出發點，也是建構合情合理外交政策的基本前提。



烏克蘭戰爭是一場悲劇。無論個人立場為何，俄羅斯向烏克蘭用兵及其所帶來的一連串軍事及人道結果，站在政治及國際關係角度而言，都是令人憂慮的事態發展。在部份國際關係學者眼中，烏克蘭戰爭是冷戰的後續。

俄烏雙方互不示弱，在戰局沒有出現決定性轉折前，較為弱勢而乏力的國家作出調停，亦只能當做「插曲」。（美聯社）

嘗試將中國選擇標榜為「支持西方，反對俄方」或「支持俄方，反對烏方」，迫使中國在西方與俄羅斯之間二者選其一，其實乃是在推崇着危險而失實的偽兩難，對國家利益而言並不負責任。

固然，中國對烏克蘭問題必須有所回應，這是政治現實與理想原則交織而成的義責，也是中國提升其在國際社會軟實力及周旋資本的最佳途徑之一，而中國的回應過程也可被視為其新穎外交思想及價值觀的一個應用場地。

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《中國如何建立不同的大國外交風範？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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