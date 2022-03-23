政策暖風助穩定預期　大行表態看好中國市場

繼上周國務院金融委會議發聲穩定市場信心，港股持續收復失地。截至今日（3月23日）中午收市，恒指已企穩22000點。都說「信心堪比黃金」，隨着金融委釋放積極政策信號，市場的悲觀情緒正在消散，不少大行也再次重申看好中國市場。



上周三，國務院副總理劉鶴主持召開金融委專題會議。（資歷圖片）

市場普遍認為上周召開的國務院金融委專題會議是「政策底」，不少大行都表示觀察到積極的政策信號，其中，摩根大通和高盛保持「超配」中國市場，摩根士丹利則保持「標配」。

從上周二（3月15日）收盤的18415點，恒指目前已反彈至22000點附近。摩根士丹利中國股票策略師王瀅指出，若防疫政策出現調整，全球地緣政治緊張局勢緩解，房地產市場趨於穩定，不同政府部門之間的政策執行更加協調，以及重振投資者對離岸股票市場的信心，反彈可能會更為持續。

從上周二（3月15日）收盤的18415點，恒指目前已反彈至22000點附近。（盧翊銘攝）

毫無疑問，金融委及各部委的表態作用關鍵，直接穩定了市場預期，但預期的全面好轉還需要「聽其言觀其行」。付出實際行動，市場才能真正感受到暖意。

中國社科院金融研究所副所長張明建議，在宏觀政策層面，央行應盡快降準降息，向市場提供充足流動性，同時為實體經濟提供支撐；財政政策與貨幣政策應協同發力，提振市場對經濟增長的信心；本應「逆周期」操作的宏觀審慎監管政策適當放鬆；短期內不再加碼行業調控；另外，對進入中國股市的國際投資者進行充分溝通，盡量避免短期資金大幅流出的局面。中期內，中國政府可以考慮針對短期投機炒作等異常資本流動出台托賓稅。

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《聽其言觀其行 維護市場行勝於言》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。