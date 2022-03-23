揚言自得｜全殲俄軍全堵中國：拜登的大佈局

俄羅斯還沒出兵烏克蘭時，美國總統拜登便急不及待多次明示：如果俄羅斯出兵，美國和北約都不會派兵援烏。當時我深感奇怪，為何拜登不保持戰略模糊，以增加對俄羅斯的阻嚇，竟然一早自揭「不出兵」的底牌？俄羅斯動手之後，雖然烏克蘭總統澤連斯基多番要求，但拜登明確公布不會設立禁飛區；波蘭願意提供戰機讓美國轉交烏克蘭，但拜登又拒絕，原因是「避免和俄羅斯開戰」。俄羅斯在波蘭邊境炸死外國僱傭兵，有多篇報道說被炸死的包括美國僱傭兵，但美國否認有美軍被炸死。為何拜登在制裁上極限得毫無底線，在軍事上卻忍讓得毫無底線？



美國在烏克蘭佈局十多年，豈是為了締造一場俄烏間的區域衝突。這場世紀大佈局，是要塑造以美國獨霸為首的世界新秩序。（美聯社）

不少評論員喜歡拿拜登說笑，笑他記錯名字叫錯地方、讀錯問答貓紙踏錯飛機樓梯。但如果以為他是個耆耆長者庸庸領導，那是自殺式的輕視了他的鴻鵠志以及圍在他身邊一批運籌千里兵不血刃的美國精英謀士。輕敵的結果是當你躺在血泊奄奄一息時敵人俯身睨視你，你會見到敵人慈父般面孔上兩盞藍色的眼睛冷酷得不帶一絲人意。

美國有大戰略家以及基辛格等人努力推動美國聯俄抗中。俄羅斯向烏克蘭動武之前基辛格還飛往莫斯科，相信是作最後努力。聯俄抗中如此顯而易見的選項，拜登不明白？

但這格局太低了。聯俄抗中的結果是打垮中國後的俄羅斯重新壯大，野心勃勃的普京定必整合歐亞力量，和美國二分天下。這絕非美國最佳選項。美國的大戰略是先把俄羅斯修理得貼貼服服，然後整合新的以美國為首的「自由世界」力量，把中國修理得貼貼服服，確保美國霸業長存。

拜登於3月21日宣稱：「世界很快將出現每隔三、四個世代才出現一次的世界新秩序，而美國將制定世界新秩序的產生，並且會帶領新秩序下的世界。」他是按捺不住內心的興奮而提早洩漏了天機。

實現世界新秩序的大戰略亦非拜登所策劃，而是小布殊和奧巴馬年代由美國最精英的智囊團啟動，經多次沙盤推演，深入細化，然後在特朗普年代開始逐步施行，但特朗普施行得有點神經刀，拜登勝選後由這位老謀深算沉實穩妥的總統去完成這美國霸業，最為可靠。

拜登於1972年以約30歲之齡獲選為參議員，是歷史上第二最年輕的參議員。但上任不久他年輕妻子和女兒在車禍中喪生，兩名年幼兒子重傷，這種會壓碎常人的命運沒有壓碎拜登。 另一位沒有被命運壓碎的美國總統是羅斯福，他當選總統後患了小兒麻痹症，成為輪椅上的總統，亦是拜登最尊崇的前總統。拜登橢圓形辦公室內懸掛了五幅肖像，國父級的前總統華盛頓和林肯等都要靠邊站，襯托位於中心特別大幅的羅斯福。

實現世界新秩序的大戰略早於小布殊和奧巴馬年代啟動，再由拜登逐步完成這美國霸業。（Getty Images）

羅斯福接手的美國是近代史上最糟糕的美國，拜登接手的美國是自羅斯福以來最糟糕的美國。對比兩人新上任的政策，會發現拜登偷師他最尊崇的羅斯福。 羅斯福名留歷史的除了帶領美國走出大蕭條之外，是帶領美國進入第二次世界大戰。

二戰時美國未加入太平洋戰爭之前，英國首相邱吉爾多番要求和美國聯手對日本宣戰，但羅斯福擔心美國人強力的反戰情緒，亦深知除非美國人民團結一心參戰，否則不能克服戰爭帶來的巨大艱苦。於是羅斯福不斷擺出避戰求和的姿態，找專人拍攝他向上帝祈禱尋求和平的新聞片段，廣泛傳播，甚至讓人覺得他猶豫不決。但他就是要營造對和平的渴望，事實是暗下佈局包括對日本禁運等，刺激日本先動手，然後美國「被迫宣戰」。不少美國歷史權威的共識是：羅斯福事先清楚掌握了日本會偷襲美國的可靠情報，至於他是否知道偷襲目標是珍珠港，則歷史學家有不同看法。但羅斯福就是扣下情報不讓軍方知道，蓄意讓日本偷襲成功，激發美國鋪天蓋地的參戰決心。宣戰之後，羅斯福馬上展示戰時領袖的英明果斷，名留美國青史。

回到今天，美國在烏克蘭佈局十多年，豈是為了締造一場俄烏間的區域衝突。這場世紀大佈局，是要塑造以美國獨霸為首、把中國打回低端產品「世界工廠」的世界新秩序。這場佈局在拜登上任後，在疫情、天量國債、超級通脹、美國的命根子美元霸權備受挑戰、民怨急劇升溫等一連串內外雙困下，靜悄悄地全盤推進。拜登在阿富汗不惜代價撤出，被譽為因國力衰退的戰略收縮，事實只是「戰術」收縮，以服務重塑世界新秩序的戰略大擴張。

在「自由世界」對俄羅斯經濟金融貿易全方位施壓下，俄羅斯唯一選項是加劇軍事行動迫使烏克蘭簽訂和約。（美聯社）

拜登老謀深算，在偷師羅斯福「誘日出兵」的部署青出於藍。他給普京設下的陷阱分兩階段。迫俄羅斯出兵烏克蘭是第一階段。美國中情局長3月10日在國會說：美國對俄羅斯打贏了一場信息戰，向世界顯示，「俄羅斯的軍事行動是有預謀和沒受任何挑釁之下的侵略行為。」這場信息戰成功把俄羅斯塑造成為自由世界的邪惡公敵。然後以：「你要麼站隊自由世界，要麼站隊邪惡的世界公敵」的手法，孤立中國。

第二階段，亦即現時身處的階段，就是在俄國出兵後美國在軍事上展示無限忍讓，當自由世界一致要求美國軍事介入時，拜登就堅持擺出「避免世界大戰」的熱愛和平氣度，暗中卻用盡一切操作把俄羅斯深陷泥沼，迫俄羅斯把戰火升級。俄羅斯從出兵第一日開始，便休想全身而退。在「自由世界」對俄羅斯經濟金融貿易全方位極限施壓下，俄羅斯唯一選項是不斷加劇軍事行動圖迫使烏克蘭盡快簽訂和約。但美國十多年的苦心佈局，豈容澤連斯基和俄羅斯媾和？只會讓你不斷停停打打、打打停停、出台俄羅斯動用細菌戰化學戰等事件，直到俄羅斯把戰火升級到自由世界人神共憤的階段，熱愛和平的拜登唯有「被迫」參戰，讓美國帶領聯軍出兵。

這出兵會是雷霆萬鈞，地動山搖，以閃電戰全殲俄羅斯在烏克蘭的全部力量，癱瘓俄羅斯使用核武的能力，然後兵臨莫斯科城下，讓俄羅斯徹底臣服。

兩年前的這個星期，美國成立了有史以來第四個「當前危機委員會」，瞄準中國。臣服俄羅斯只是手段，目標是由美國帶領歐亞俄印日澳韓等「自由世界」新聯盟，不戰而徹底擊跨中國，建立新的世界秩序，永續美國的單極霸權。

我們國家人才輩出，積五千年智慧。我觀察所得，只屬皮毛，黨國領導及國家智囊團對美國圖謀自當瞭然，亦定必有完備的應對方案。應對方案有被動穩妥的佈局，亦有進取反擊的佈局。兩者動態糅合，當可力挽狂瀾，護我中華。

楊志剛

香港中文大學前專業應用教授、浸會大學前協理副校長，現任職智庫。

