政策「講啲唔講啲」不只引起恐慌 還連累經濟

不少香港市民的強積金和投資都持有港股的資產，因而在過去一周經歷了極大的上落。雖說股票市場的波動未至於完全和香港經濟表現掛鈎，但過去一星期香港股市的情況長遠計卻會影響市場的投資氣氛，甚至個人消費能力。假如香港股市持續地因為種種不明朗因素而出現大上大落的波動，尤其是目前因為種種政策欠缺透明度，市場往往為此作出大量揣測，就會更影響到香港市場和國際金融中心的穩定，相關部門需要正視目前政策解說不足的問題。



政府應思考各種措施對社會經濟的影響，不能讓政策解說不足成為市場恐懼的原因。（資料圖片）

無可否認，政府政策對於社會和市場的影響一直都存在。這些影響可以見諸於立法和監管，甚至是各種政策措施出台或者稅率和稅項的增減等。事實上，隨着新冠疫情困擾全球各國的公共衞生安全，甚至影響各地的經濟活動，多國政府都自2020年採取各項措施介入社會的經濟活動，或者透過資助性措施援助國民的收入。因此，政府與市場的關係亦更見緊密，這些都不獨是香港或者中國大陸的發展趨勢。

問題是，這些政府措施本身是為了維持社會的信心，但目前卻演變成觸發市場恐慌的因素，很多時候亦只因解說工作未能做到妥善適宜……

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《不要讓政策解說不足 成為社會波動原因》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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