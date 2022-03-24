如何在抗疫與生活中找到平衡，應對抗疫疲勞？

連日來，中國內地多地出現疫情，吉林、深圳、上海等地疫情尤其受到關注。上周一（3月14日）凌晨，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏發文《抗疫兩年以來最困難的時期，是漫長冬夜還是倒春寒》，信息量很大，對當下中國疫情形勢、新冠病毒目前的特徵、今後中國內地的防疫之路，都有客觀的分析。
關於當下中國內地的局部疫情，張文宏寫道：「由於短期內出現了大量的病例，全國各地難免顯得有些慌亂，上海也不例外。上海的精準防控在這次Omicron BA.2傳播之際，由於發生突然，啟動晚，病毒快，目前仍處於與病毒的並跑階段，感到非常吃力。」
他直言「在對病毒傳播的迅速遏制與較大面積的管控中，平時最有特點的上海温度似乎隨着抗疫的緊張度上升而有所下降」，但「大家對於下階段防控的信心不能丟失」，「奧密克戎BA.2再快，也會受制於生活節奏的慢下來。」他認為，這次疫情來得很突然，與其說是冬季還沒有過去，還不如說是一次倒春寒……
詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《凡是持久的必是溫和可持續的：中國需要怎樣的防疫》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
第309期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：