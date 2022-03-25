俄羅斯「自殺式」智能無人機 演示未來AI戰模式？

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，戰場內外，兩軍似乎都採用了人工智能（AI）應戰。除了兩國在網絡上的資訊攻防戰之外，俄羅斯甚至疑似使用了AI無人機殺敵。這場戰爭是否預示了未來戰爭中將會以AI主導？目前各國又為何仍在爭議使用AI武器與否？



烏俄戰爭持續，社交媒體上流傳一段質素差劣的Deepfake，內容為烏克蘭總統澤連斯基呼籲國民放下武器。（Twitter截圖）

上周在多個社交媒體平台上流傳一條短片。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）身穿「招牌」墨綠色服裝，站在印有烏克蘭國徽的講台上，呼籲國民和士兵放下武器，回到家人身邊。然而，這個澤連斯基的頭部比例看起來有點大，而且面部「起格」的程度較身軀明顯，聲音和語調也較平常低沉。

這條一分鐘的片段是明顯的「深偽」（Deepfake）。影片一出，澤連斯基迅即在Facebook和Instagram上自拍還擊，形容該深偽影片是「幼稚的挑釁」，並重申：「我們不會放下武器，直到勝利為止。」然而，多倫多大學公民實驗室高級研究員John Scott-Railton指出，這類影片從未止息，「不應該假設它們的質素永遠那麼差」

在烏克蘭戰場中可見有無人機損毀，型號貌似ZALA Aero的KUB-BLA無人機，估計俄羅斯有可能在戰爭中使用AI無人機。（Twitter用戶Necro Mancer圖片）

回到烏俄戰爭的戰場上，也可見AI的身影。自本月中起，烏克蘭開始採用美國公司Clearview AI主動和免費提供的人面辨識技術。近日在Telegram和Twitter上廣泛流傳幾張照片，更印證AI甚至可應用至武器上。烏俄戰爭中一架俄羅斯「自殺式」無人機，疑似撞毀或遭擊落而損毀……

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《從熱戰到資訊戰 烏俄示範未來AI戰爭？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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