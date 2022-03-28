周報獨家精選｜「五十年不變」下半場 對特首有何要求？

2022年，香港回歸祖國的「五十年不變」，走到了一半。這五十年第二半隨即展開，而今年兩個月內發生的特首選舉，將會定奪着這下半場開始的走勢及模式，對我城回歸我國的整體過程而言，有着莫大的實際意味。

很多人就着將會發生的特首選舉，正進行或已進行了各式各樣的猜度——要支持誰、要反對誰、要批評誰。但站在普通市民的角度而言，誰當特首其實並不重要，更重要的是，當上了特首以後，將會如何對待740萬港人、看待14億同胞、對我國及香港負責任。站在政治倫理及理論層面去說，誰當特首，也同樣並非命題核心——核心思考的癥結所在，在於上任後的特首，能否將管治的應有之義反映出來，以蘊含國之大義及人民幸福的思想態度，進行及落實良政善治。

請按此閱讀全文。

「愛國者治港」乃是「一國兩制」正確落實的關鍵前提。（資料圖片）

認真檢討第五波疫情教訓 勿再重蹈覆轍

十九年前的「非典型肺炎」，短短幾個月間，造成全港1,755人感染，299人死亡，成為香港近代歷史上前所未有的傳染疾病。2003年10月29日，由於立法會與政府未能就如何「調查真相，追究責任」達成共識，立法會遂單方面通過委任專責委員會，決定「調查政府與醫管局對嚴重急性呼吸系統綜合症爆發的處理手法」，並在九個月聆訊和搜證後，在2004年7月發表調查報告，批評當時的衞生及福利局局長楊永強醫生「警覺性不足」，而且一眾政府官員面對疫情均未有作合適的應變。當時的委員會主席正正是今日勞工及福利局局長羅致光。

請按此閱讀全文。

第五波疫情至今已造成全港逾100萬人感染，超過6,000人喪生。（新華社）

為長者接種疫苗刻不容緩

第五波疫情從高位回落，但每日死亡數字仍過百，累計逾7,000人病歿，當中絕大部份為未有接種疫苗的長者。正如香港大學醫學院院長梁卓偉所言，社會不能當這些是冷冰冰的數字，政府應協助院舍，盡快提高長者接種率。

早在第五波爆發之前，不少專家已提出必須盡快為長者打針，但礙於家人或自身反對等各種因素，長者接種率一直未如理想，結果第五波來襲，安老院舍成為重災區，大批長者染疫。政府當務之急是為長者「谷針」，甚至不排除要使用較強力手段。

請按此閱讀全文。

本港目前80歲或以上長者接種首針的比例是57%，仍有相當大的提升空間。（梁鵬威攝）

不能忽略民眾困難 不要低估「中國式共存」難度

是時候轉變防疫舉措了！這是新一波疫情在中國多個省份爆發之後，來自民間的呼聲。人們的抱怨很真實，給出的理據亦很充分：一方面，在動輒封區、封城的嚴格防疫舉措下，經濟活動大幅度停擺，中小企業和個體生存維艱，民眾已經承擔不起因疫情防控付出的代價；另一方面，經過兩年多的抗疫實踐，證明人類不可能消滅病毒，管控的速度已經跟不上病毒變異的速度，人類注定要與病毒共存，所以究竟該如何平衡好經濟民生和疫情防控，如何更為精準和科學防疫，找到一條符合中國實際的共存之路，尤為迫切。

請按此閱讀全文。

3月5日，國家主席習近平參加十三屆全國人大五次會議內蒙古代表團的審議，首次公開明確中國防疫的底線。（新華社）

誰有擺脫俄羅斯的「底氣」? 歐洲能源基本盤一覽

俄羅斯在烏克蘭的軍事行動已滿一個月，美國兩周前已宣布對俄能源制裁，禁止俄國石油及天然氣入口，然而盟友歐洲向來對俄能源依賴較深，而且各國依賴程度不一，歐盟在制裁力度上仍未遠成共識。全面制裁俄國能源？禁油不禁氣？各個成員國都有各自盤算，尤其在歐洲推進減碳方面，進口天然氣在多國的能源結構中仍是重要支柱，各國爭分奪秒尋找替代方案，但又是否輕易？《香港01》電子周報今期將重點梳理歐洲國家的能源組合及來源等數據。

請按此閱讀全文。

波蘭是歐盟之中最依賴燃煤發電的國家，比例高達70%，帶來碳排放及污染問題。圖為羅戈維茨露天煤電站 （Belchatow Power Station）。（Getty Images）

俄烏戰下「斷氖」 晶片荒將雪上加霜？

俄烏戰火下，烏克蘭幾間主要氖氣（Neon）供應商被迫停工，晶片生產商可能要面對氖氣供應不穩。氖氣對晶片生產有什麼重要作用？當新冠肺炎疫情已引發了全球晶片荒，俄烏氖氣斷供會否令全球晶片荒惡化？「斷氖」對各國未來原材料供應鏈部署又有何啟示？

請按此閱讀全文。

在晶片生產的光刻或微影（lithography）步驟中，氖氣是不可或缺的氣體。（ASML）

敬請留意2022年3月28日出版的第310期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。