韓劇《少年法庭》｜分屍案牽引《少年法》爭議　少年犯罪誰之過？

自從《魷魚遊戲》在全球大熱後，線上串流平台龍頭Netflix近來明顯加重力度推廣韓劇，繼《殭屍校園》後，今次走法庭戲路線的《少年法庭》迅速登上Netflix全球非英語劇集首位。

「幸運者，以童年治癒一生；不幸者，卻以一生治癒童年。」韓劇《少年法庭》正是最佳寫照。劇集首宗案件已相當震撼人心，13歲少年自首承認殺害8歲孩童，並將其分屍。



《少年法庭》提出詰問：「我們應當可憐少年犯嗎？」（劇照）

預告片中少年犯在法庭上的笑聲令人不寒而慄，正正預告這齣韓劇的調子不會太過光明。無牌駕駛、家庭暴力、集體舞弊、集體性侵及特殊竊盜，這些少年犯罪案件並非編劇憑空創作，而是參考多宗真實案例，如轟動社會的「仁川國小女童分屍案」。

根據韓國《青少年保護法》未滿14歲的少年犯罪，可以免於刑責，不會被起訴判入獄。在經濟發展迅速的韓國，青少年犯罪愈益嚴重，有些少年犯更視法律如無物，因此坊間有廢除《少年法》的爭議。劇中法官沈恩錫完全一副生人勿近的模樣，常將「我對少年犯厭惡至極」掛在口邊，背後原因更成為劇中一大懸念。

《少年法庭》的故事背景是韓國，但少年犯的現象卻是普世，當中更牽涉到「權責誰屬」的重大議題。編導強調不可以一味追求實質公義，同樣要追求程序公義；審判亦非追求速度，而是釐清案件事實關係，亦要關顧受害者及其家屬的情感。處罰對象是少年，但處分的重擔，監護人也必須共同承擔。犯罪者是誤入歧途的少年，但導致問題叢生的根源是家庭和社會。

劇集討論了兩難議題：應對少年犯施以嚴刑峻罰？還是提供更生成長機會？（劇照）

詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《《少年法庭》：少年犯罪誰之過？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。