Netflix犯罪紀錄片《純素敗類》｜披上善意狼皮的「洗腦」騙徒

Netflix犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》揭開偽裝以色列鑽石大王兒子的渣男Simon Leviev的真面目，當事人卻厚面皮地表示自己只是在交友軟件Tinder尋找寂寞女生的單身男子。Netflix剛剛上架紀錄片《純素敗類：名譽、詐欺、逃犯》（Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.），這次主角是高學歷美女Sarma Melngailis。她放棄當金融才俊跑去學廚，在紐約創立全球首間純素高級餐廳，成為城中名人趨之若鶩的社交場所，可惜後來為豪賭的丈夫Anthony Strangis虧空公款而淪為階下囚。



四集完的紀錄片集《純素敗類》道盡女強人與軟飯王的騙財故事，不少劇迷認為純素高學歷美女VS薄餅草根廢男的反差最有趣。（劇照）

《純素敗類》對「吃素就是好人、吃純素更是聖人」的想法狠狠摑上一巴掌。最可笑的是這對負債600萬美元的夫婦潛逃期間用信用卡叫薄餅外賣而被追蹤及逮捕，既打破多年建立的形象，更成為媒體揶揄對象。被視為垃圾食物的薄餅，戳穿了名流的偽善「狼皮」。

也許因為純素世界擁有強烈的道德感、精英感，才把現實世界司空見慣的事情變成荒誕鬧劇。女主角何以看上無為丈夫這一點，卻可發掘到許多人性弱點，以及新時代女性的擇偶困境：表面上有很大的戀愛自由，實際是愈有自由愈沒選擇，追逐不可能的理想對象最終成為騙徒午餐。《Tinder詐騙王》說得直率坦白，《純素敗類》則委婉道破現代人其實渴求一個又一個虛妄的騙局。

《純素敗類》的女主角在紐約成功創立名流趨之若鶩的純素高級餐廳，卻甘願為豪賭的丈夫虧空公款，並深信丈夫是「比人類更高的精神形體」。（劇照）

詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《《純素敗類》：我純素故我善良？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。