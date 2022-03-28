疫情大爆發時 為何市民對專家之言總是半信半疑？

香港爆發新冠疫情兩年多，一眾醫學專家評估疫情，為抗疫提供建議，除了做研究、開會，還要到爆疫地方視察，接受傳媒訪問，可謂勞心勞力。可是，政府專家顧問袁國勇與同袍日前撰文慨嘆疫苗猶疑、外防輸入走漏、偵測追蹤工作不足，導致第五波大爆發，截至上周六（3月26日），逾110萬人染疫，短短一個多月近6,900人染疫身亡。誠然，專家在第五波之前已忠告此等問題不解決，疫情難消，但為何問題久久纏繞社會，甚至出現不相信專家的境地？現時和日後要做什麼才可緩疫，避免再次出現死傷枕藉的場面？



香港大學醫學院3月22日公布第五波疫情的最新推算數據。（資料圖片）

政府和專家在評估第五波疫情時，由偏向樂觀到悲觀，有人認為專家言論模稜兩可、前後矛盾，但很大程度上是因為當時的資訊不足，所說的是追蹤傳播鏈工作失敗。例如袁國勇先在1月13日說病情未有幾何式增加，顯示疫情受控，若果繼續找到傳播鏈，疫情應該在農曆年前後停下來。到18日，他回應如果所有確診個案都找到源頭，只要把所有密切接觸者檢疫，傳播鏈都會停止。到23日，他稱未來確診數字幾何級上升。

單看他的立場，會覺得他前後反覆，但其實如果細想，他想傳遞的訊息其實一致……

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