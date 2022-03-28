動態清零政策不變 如何微調政策準備分段開放？

是時候轉變防疫舉措了！這是新一波疫情在中國多個省份爆發之後，來自民間的呼聲。人們的抱怨很真實，給出的理據亦很充分：一方面，在動輒封區、封城的嚴格防疫舉措下，經濟活動大幅度停擺，中小企業和個體生存維艱，民眾已經承擔不起因疫情防控付出的代價；另一方面，經過兩年多的抗疫實踐，證明人類不可能消滅病毒，管控的速度已經跟不上病毒變異的速度，人類注定要與病毒共存，所以究竟該如何平衡好經濟民生和疫情防控，如何更為精準和科學防疫，找到一條符合中國實際的共存之路，尤為迫切。



中國國家衞生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年（左）針對中國疫情防控下一段部署給出最新判斷。（美聯社）

疫情爆發至今已經進入第三個年頭，中國經濟整體面臨着需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，具體到個體層面，在生產生活一再停擺之下，愈來愈多人的確面臨着前所未有的困難，中小企業因無力支撐紛紛倒閉，在教育雙減和房地產震盪下大批人失業，交通運輸業、服務業、旅遊餐飲、文化娛樂等接連遭遇衝擊。雖然官方一再表示「疫情的衝擊是短期的，總體上是可控的，我國經濟長期向好的趨勢不會改變」，可時代的一粒沙，落在個人頭上就是一座山，作為個體已經步履維艱。

對主政者來說，不能忽略民眾的困難，以人民為中心，發展是硬道理，以經濟建設為中心，放在任何時候都不過時……

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