動態清零政策不變 如何微調政策準備分段開放？

是時候轉變防疫舉措了！這是新一波疫情在中國多個省份爆發之後，來自民間的呼聲。人們的抱怨很真實，給出的理據亦很充分：一方面，在動輒封區、封城的嚴格防疫舉措下，經濟活動大幅度停擺，中小企業和個體生存維艱，民眾已經承擔不起因疫情防控付出的代價；另一方面，經過兩年多的抗疫實踐，證明人類不可能消滅病毒，管控的速度已經跟不上病毒變異的速度，人類注定要與病毒共存，所以究竟該如何平衡好經濟民生和疫情防控，如何更為精準和科學防疫，找到一條符合中國實際的共存之路，尤為迫切。
疫情爆發至今已經進入第三個年頭，中國經濟整體面臨着需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，具體到個體層面，在生產生活一再停擺之下，愈來愈多人的確面臨着前所未有的困難，中小企業因無力支撐紛紛倒閉，在教育雙減和房地產震盪下大批人失業，交通運輸業、服務業、旅遊餐飲、文化娛樂等接連遭遇衝擊。雖然官方一再表示「疫情的衝擊是短期的，總體上是可控的，我國經濟長期向好的趨勢不會改變」，可時代的一粒沙，落在個人頭上就是一座山，作為個體已經步履維艱。
對主政者來說，不能忽略民眾的困難，以人民為中心，發展是硬道理，以經濟建設為中心，放在任何時候都不過時……
詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《不能忽略民眾困難 不要低估「中國式共存」難度》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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