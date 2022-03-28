第五波為「可預見悲劇」 抗疫機制明顯出問題

第五波疫情自農曆新年爆發至今，已導致超過110萬市民染疫及逾7000人離世。安老院舍成為了這一波疫情的犧牲品，不少死者都來自長者院舍。行政長官林鄭月娥上周四（3月24日）重申，目前特區政府抗疫的階段性工作重點已經放在「三減三重一優先」，包括盡快推動長者接種疫苗，並再次呼籲長者家人盡快為他們安排疫苗接種。儘管如此，政府在抗疫初期忽略長者院舍感染風險所造成的損失已經難以彌補，且以長者的生命為此「買單」。



第五波疫情至今已造成全港逾100萬人感染，超過6,000人喪生。（新華社）

十九年前的「非典型肺炎」，短短幾個月間，造成全港1,755人感染，299人死亡，成為香港近代歷史上前所未有的傳染疾病。2003年10月29日，由於立法會與政府未能就如何「調查真相，追究責任」達成共識，立法會遂單方面通過委任專責委員會，決定「調查政府與醫管局對嚴重急性呼吸系統綜合症爆發的處理手法」，並在九個月聆訊和搜證後，在2004年7月發表調查報告，批評當時的衞生及福利局局長楊永強醫生「警覺性不足」，而且一眾政府官員面對疫情均未有作合適的應變。當時的委員會主席正正是今日勞工及福利局局長羅致光。

時至今日，疫情已經進入第三個年頭，明顯可以看出政府及官員的警覺性似乎未有進步。更嚴重的是，對比當年無先例可循且急劇爆發的「非典型肺炎」，在第五波疫情大爆發之前，香港已經面對過四次爆發，無數專家亦再三勸告政府香港有大爆發的危機，甚至曾預言院舍會出現大爆發，為何政府卻仍然無法提早做好準備，任香港市民曝露於疫症之中？

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