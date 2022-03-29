俄烏戰爭一開普京成「票房毒藥」 何以打擊歐洲極右政團？

俄烏戰事已持續超過一個月，未見明顯的停火迹象，深深震動着以為「戰爭只存在歷史教科書中」的歐洲。過去十年，歐洲各國極右民粹政客往往以意識形態接近的俄羅斯總統普京作為其政治盟友，各方交流緊密，亦存在着不同的政治或財政利益瓜葛。極右政客的背書為普京增加了俄國立場在歐洲的認受性；普京的聯繫則讓極右政客能透過國際舞台滲入國內主流。但烏克蘭炮擊一響，這些極右政客都不得不嘗試洗去親俄污名。



3月初，俄烏戰爭開展未幾，意大利半官僚聯盟政府中的極右「聯盟黨」（Lega）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini），眼見援烏反俄民情勢盛，一改其反移民的代表性立場，高調親身到訪波蘭與烏克蘭接壤的邊境城鎮普熱梅希爾（Przemysl），迎接烏克蘭難民到意大利。

不過，面對這位在下次意大利大選後有望問鼎總理之位的民粹政客，普熱梅希爾這個人口六萬小城市的市長卻決意要讓薩爾維尼難堪，在眾目睽睽之下，向他送上一件印有俄羅斯總統普京頭像的T恤，上面寫着「俄羅斯軍隊」字樣，擺明是諷刺這位一直與俄國政府關係密切的右翼政客突然轉向。這件T恤與薩爾維尼本人在2014年作為歐洲議會議員時到訪莫斯科紅場時所穿的幾乎一模一樣。該市長更開玩笑指薩爾維尼可以穿着這件T恤去探訪當地的難民中心。

薩爾維尼的尷尬處境並非獨例，可說是現今歐洲極右政客的寫照……

詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《俄烏戰爭扭轉歐洲極右民粹政治》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第310期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

「五十年不變」下半場需要一個怎麼樣的特首？

認真檢討第五波疫情教訓 勿再重蹈覆轍

不能忽略民眾困難 不要低估「中國式共存」難度

意在歐洲：拜登的老辣佈局

「綠色能源科技」和「星際經濟」是通往可持續發展未來的鑰匙

誰有擺脫俄羅斯的「底氣」? 歐洲能源基本盤一覽

俄烏戰下「斷氖」 晶片荒將雪上加霜？