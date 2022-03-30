俄烏戰爭衝擊「歐洲糧倉」 全球供應短缺或會惡化

被稱為「歐洲糧倉」的烏克蘭與俄羅斯兩國加總起來的糧食出口佔全球貿易中食物卡路里總量的12%。俄國是第一大小麥出口國，烏克蘭則是第五大，佔全球總貿易量的27%（2020年數字）。兩國在玉米、芥花籽、大麥、太陽花籽/油等重要糧食市場也佔有重要比例，排在全球前列的位置。



俄烏兩國（分別為紅色和藍色）佔玉米、芥花籽、大麥、小麥、太陽花籽/油五種作物的全球作物貿易份額百分比。（UNCTAD）

戰爭對於俄烏兩國糧食出口的直接影響來自兩個層面：一是現有的糧食滯留在兩國，沒有適當、充足或可行的交通渠道外送；二是未來收成的下降。首先，根據烏克蘭農業部的說法，該國85%的作物出口依賴海運，然而烏克蘭的海上出口主要依靠亞速海（Azov Sea）和黑海的航線，如今位於亞速海的馬里烏普爾（Mairupol）已被俄國包圍轟炸、斷水斷電，而在黑海口的港口城市中，赫爾松（Kherson）已落入俄軍之手，敖德薩（Odessa）也是俄國主要奪取對象。所有港口雖然基建尚存，卻無法正常運作。

更嚴重的是，如果戰爭持續下去，全球糧食供應的問題，將不只出自運輸困難，還有可能直接導致供應量的下降。

詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《烏克蘭戰事不解 糧食危機難避》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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