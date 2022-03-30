第五波死者多為80歲以上 為長者接種疫苗不能再拖

第五波疫情自農曆新年爆發至今，已導致逾7000人死亡，當中大部分為未有接種疫苗的80歲以上長者。本港長者接種疫苗的比率仍未如理想，截至3月26日，70歲或以上接種率逾七成，而在80歲或以上的組別僅僅超過五成。

最近港大醫療團體數據顯示，60歲或以上患者，打兩針復必泰或科興，預防死亡成效分別為92.3%和77.4%；若打第三針，兩者預防死亡成效均逾98%，反映不論是復必泰或科興，接種疫苗皆可大大降低染疫死亡率。



本港目前80歲或以上長者接種首針的比例是57%，仍有相當大的提升空間。（資料圖片）

疫苗接種計劃推展一年多以來，長者接種率低一直遭詬病，甚至可能成為新一波疫情的「計時炸彈」，結果不幸言中。其實，早在第五波爆發之前，不少專家已提出必須盡快為長者打針，但礙於家人或自身反對等各種因素，長者接種率一直未如理想，結果第五波來襲，安老院舍成為重災區，大批長者染疫。政府當務之急是為長者「谷針」，甚至不排除要使用較強力手段。

目前仍有約一成安老院舍長者的家人書面反對接種新冠疫苗，未打針長者中，部份沒有認知能力。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀建議，立法強制長者接種疫苗……

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