第五波死者多為80歲以上 為長者接種疫苗不能再拖
撰文：01周報
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第五波疫情自農曆新年爆發至今，已導致逾7000人死亡，當中大部分為未有接種疫苗的80歲以上長者。本港長者接種疫苗的比率仍未如理想，截至3月26日，70歲或以上接種率逾七成，而在80歲或以上的組別僅僅超過五成。
最近港大醫療團體數據顯示，60歲或以上患者，打兩針復必泰或科興，預防死亡成效分別為92.3%和77.4%；若打第三針，兩者預防死亡成效均逾98%，反映不論是復必泰或科興，接種疫苗皆可大大降低染疫死亡率。
疫苗接種計劃推展一年多以來，長者接種率低一直遭詬病，甚至可能成為新一波疫情的「計時炸彈」，結果不幸言中。其實，早在第五波爆發之前，不少專家已提出必須盡快為長者打針，但礙於家人或自身反對等各種因素，長者接種率一直未如理想，結果第五波來襲，安老院舍成為重災區，大批長者染疫。政府當務之急是為長者「谷針」，甚至不排除要使用較強力手段。
目前仍有約一成安老院舍長者的家人書面反對接種新冠疫苗，未打針長者中，部份沒有認知能力。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀建議，立法強制長者接種疫苗……
詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《為長者接種疫苗刻不容緩》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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