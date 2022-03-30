科技巨企佔盡「競爭優勢」　小市民數據產權難獲保障？

ViuTV電視劇《IT狗》中經常出現一個名詞，叫做「通用人工智能」（artificial general intelligence）。劇中的主要「奸角」、白鯨創投主席萬鈞，終極夢想就是發展AI Moby，並力陳「這個世界有太多蠢人，不懂得怎樣作出生活大小決定」，AI Moby會幫他們做最好的選擇。

這已經不再是科幻作品中的天方夜譚，因為我們身邊的各種電子裝置，無時無刻都在蒐集關於心理和行為模式的大數據，並主導着我們日常生活的規律。



我們周遭的電子裝置每天蒐集關於心理和行為模式的大數據，主導我們日常生活的規律。（Getty Images）

假如第一、第二和第三次工業革命中，煤炭、電力和石油分別是最珍貴的資源，在第四次工業革命中，數據便最「物以罕為貴」。早期的資本主義社會有許多個體和小型企業的市場交易，後來大企業逐步佔據競爭上風，成為左右市場經濟的主導力量。踏入二十世紀，大集團更通過縱向和橫向的併購，將多元化甚至是互不相干的業務共冶一爐，更有效掌握和運用市場資訊，並以更具效率的方式調配資源。

鄒崇銘在《為何政商學界不推動數據共享？》一文剖析，早於四十年前互聯網開始普及，人們已憧憬一個資訊自由、平等共享的新世界；到了過去二十年，網絡平台不但方便市場資訊流通，同時大大有利於網上的配對和交易，就如Amazon、eBay、Uber、Airbnb等，早已打破傳統自上而下的企業操控，徹底革新產品和服務供應的模式，結果這些平台卻成為新的壟斷霸主。

數據或資訊原是由用家擁有，網絡平台只是在法律灰色地帶下，將用家的數據產權據為己有，是對資本主義私有產權體制的公然漠視。關於數據開放共享的技術討論，可詳見萬維網發明者Tim Berners-Lee創立、英國Open Data Institute的倡議：https://theodi.org/knowledge-opinion/guides/

為何經濟學家們眼白白看着大企業借助競爭優勢，阻礙市場資訊的流通及數據產權的保障？（Getty Images）

詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《為何政商學界不推動數據共享？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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