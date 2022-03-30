改革港府溝通策略　杜絕拖沓惡習

香港的政務官主導模式把所有事情和權力集中，但是問責不集中，這種權責不清及權責不成正比的模式並不健康，而且對很多政務官也不公平，因為他們也拿捏不到輕重。現在政務官的文化是「拖得就拖、避得就避」，這種內部的潛規則已在蠶食香港政府的管治效率和權威性，和市民不能有效溝通只是病徵之一，當中的問題更加嚴重。



特首用政治官僚邏輯看問題，而不是用專業邏輯了解民情，因此無法和市民有效溝通。

胡恩威在《如何改革香港政府溝通策略和架構》一文指出，香港特區政府的真正實權在政務官手上，所以中央說的主體責任，應該是針對政務官，政務官體系是問責主體。香港政府不能和香港市民溝通的核心困局，正正是因為港府把港人當成負擔而不是資產，所以溝通的方式總是帶有防衛性。下一任特首要重組架構，應該把心戰室與中央政策組復活，重建有效溝通渠道。

胡恩威表示，目前政務官主導的狀況就好像一隊足球隊，沒有經過真正訓練就去踢球，結果是在旁邊跑來跑去。只懂追着球而不會去踢。一隊球隊沒有前鋒、沒有中場、沒有後衛、沒有守門員，更沒有訓練，如何能夠贏球？所以要重組中央政策組。他又提出，特首叫人反思，那麼特首自己有反思嗎？她如何深刻地去檢討？在和市民溝通和傳媒策略上，她放棄了心戰室的模式，以她一個人去做決定，在整個管治生態上，見步行步、見招拆招，對香港有什麼好處？

他指出，下任特首必須改革。在政策制定及整個國際策略方面，特區政府官員必須充足理解和認識國家主體政策。例如在俄烏戰爭發生之後，香港的角色和定位應該怎樣？政府的問責官員也應該有一個更具體清晰的理解。和市民溝通的方法有很多種。天天開記者會，大家覺得只是在說一些空話，所以缺乏權威性。領導人在重要的時候才發表講話，才是政治專業分工。

政務官的文化是「拖得就拖、避得就避」，這種內部潛規則嚴重蠶食港府的管治效率及權威性。

詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《如何改革香港政府溝通策略和架構》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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