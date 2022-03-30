純利增速創10年新低　騰訊如何「過冬」？

從2021年下半年開始，中國網絡行業明顯進入寒冬期，包括騰訊、阿里巴巴、字節跳動等頭部公司在內，都紛紛調低了增長預期，在內部則啟動了組織架構調整和裁員等措施，來積極「過冬」。

騰訊近期也傳出了裁員的消息，對此，騰訊總裁劉熾平回應稱，中國網絡行業正在遭遇結構性的挑戰和改變，騰訊也需要主動做出調整，公司今年人員還會有所增長，但增幅遠低於去年和前年。



騰訊去年實際盈利為1237.88億元，按年微增1%，創下十年來的最低增速。（路透社）

財報資料顯示，截至2021年12月31日，騰訊集團有112,771名員工，而2020年是85,858名，增幅超過三成，這主要是全資收購搜狗所致，全年薪酬開支955.23億元。

劉熾平表示，以前網絡行業是競爭驅動型，只關注業務增長，卻很少關注長期發展，現在大家更關注長線業務發展，強調健康投入，尤其是對營銷成本、營運成本和人力成本的優化。

劉熾平還表示，未來騰訊將更注重效率和成本，公司將集中加大投入發展優勢與核心業務，把人力從邊緣和縮減業務調整到核心業務。

從管理層的最新表態來看，富可敵國的騰訊也需要重新「減肥增肌」，來熬過全行業的漫長冬天，迎接下一個春天的到來。

詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《騰訊業績不及預期 馬化騰要把子彈用在關鍵戰役》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。