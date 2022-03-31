中美「綠色能源科技」競爭 誰佔優勢？
撰文：01周報
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因為氣候變化和新冠病毒大流行等原因，近年「可持續發展」和「可持續性」（sustainability）兩概念在企業界、多國政府、國際組織和科技界大行其道。其實在2015年，聯合國大會已訂立17個互相關連的可持續發展目標，擬定於2030年達到。
2018年，有泰國學者發現，有關可持續發展的研究論文數目於2010年起激增，直到2015年上半年已增加了78.73%，共有533份論文，主要集中在四個範疇：可持續供應鏈和物流管理、可持續評估、可持續建模（sustainable modeling）和製造業科技。這反映「可持續發展」概念已與供應鏈、標準化、管理學、新興發展模式和科技息息相關。
過去十年，大概有四種研究可持續發展的新興方略。首先是「循環經濟論」。第二個方略是「弔詭視角」（paradox perspective）。第三個方略是「表演性視角」（performative perspective）。第四個方略是「可持續性過渡」分析框架。
黃伯農將會於本文回顧過去十年在英語學術界的文獻發展，追溯概念起源及新理論發展，並透過探討中國和美國近年在綠色能源科技領域內的競爭，提出綠色能源科技和發展星際經濟（interstellar economy）才是通往可持續發展未來的鑰匙。
詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《「綠色能源科技」和「星際經濟」是通往可持續發展未來的鑰匙》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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