美高呼能源制裁俄羅斯 歐洲能冒「斷氣」風險響應到底嗎？

俄羅斯在烏克蘭的軍事行動已滿一個月，美國兩周前已宣布對俄能源制裁，禁止俄國石油及天然氣入口，然而盟友歐洲向來對俄能源依賴較深，而且各國依賴程度不一，歐盟在制裁力度上仍未遠成共識。全面制裁俄國能源？禁油不禁氣？各個成員國都有各自盤算，尤其在歐洲推進減碳方面，進口天然氣在多國的能源結構中仍是重要支柱，各國爭分奪秒尋找替代方案，但又是否輕易？



2019年，歐盟使用的能源之中有39%為自己生產，其餘61%由第三國進口，能源結構主要由五大來源組成，包括36%的石油產品（包括汽油、柴油、燃料油等）、22%的天然氣、15%的可再生能源、13%的核能及13%的固體化石燃料。

2019年，歐盟進口天然氣之中，41.1%來自俄羅斯，16.2%來自挪威，7.6%來自阿爾及利亞，5.2%來自卡塔爾。（eurostat）

而歐盟的入口能源之中，石油產品佔三分之二，其後為27%的天然氣及6%的固體化石燃料。而俄羅斯都是這三種能源的單一最大供應國。以2019年數據為例，原油佔比為27%，天然氣佔比為41%，固體化石燃料（主要為煤）亦佔達47%。而其次依賴的就是挪威的原油及天然氣。

因此在這次烏克蘭危機中，元氣大傷的恐怕不只是烏克蘭，一直以來深深依靠俄國能源的歐洲也同樣「中槍」，欲對俄制裁卻被扼住咽喉，「隨時斷氣」。《香港01》電子周報今期將重點梳理歐洲國家的能源組合及來源等數據，並就歐洲各地的能源架構及進口情況作出介紹……

詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《誰有擺脫俄羅斯的「底氣」? 歐洲能源基本盤一覽》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第310期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

「五十年不變」下半場需要一個怎麼樣的特首？

認真檢討第五波疫情教訓 勿再重蹈覆轍

不能忽略民眾困難 不要低估「中國式共存」難度

意在歐洲：拜登的老辣佈局

「綠色能源科技」和「星際經濟」是通往可持續發展未來的鑰匙

誰有擺脫俄羅斯的「底氣」? 歐洲能源基本盤一覽

俄烏戰下「斷氖」 晶片荒將雪上加霜？