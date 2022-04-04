周報獨家精選｜重塑國民身份認同　從改革「永久居民制度」開始

2019年反修例風波過後，香港持續出現移民潮，據入境處統計指過去三年人口淨移出超過13萬人。由於香港向來默許「雙重國籍」，即使這些原屬中國籍的香港永久性居民入籍外國，也不會喪失相關身份；不過，早有學者研判國家將會出手解決「雙重國籍」的尷尬，要求港人二擇其一，近日網上更傳出特區政府將會更新非中國籍香港永久性居民喪失身份條款，再次引發優化「永久居民身份制度」的討論。

事實上，這套由港英殖民時期沿用至今的身份制度，不但形塑了「香港人」高高在上的「市民身份認同」，也直接導致「香港人」在「國民身份認同」中從「中國人」區分開來，但反觀實行另一套永居制度的澳門，並沒有出現「我者」與「他者」的隔閡——兩套制度在建構歷程、法理基礎、實際執行等方面到底存在什麼差異？港英政府到底如何藉此「去中國化」？澳門當局又是如何解決「雙重效忠」的問題？為什麼說，若要重塑香港人的中國人認同，應該由改革永居制度開始？

系列報道：

重塑國民身份認同 從改革「永久居民制度」開始

港澳殖民政府如何透過「居民身份制度」建構「殖民身份認同」？

2019年反修例風波過後，香港持續出現移民潮，據入境處統計，過去三年人口淨移出超過13萬人。（資料圖片）

特首選戰狂想曲：香港人期待的競選政綱

新一屆特首選舉在周日（4月3日）正式接受提名，然而至今仍未有動靜到底哪些有份量的人將會參與這場特首選舉，並最終出任香港第六屆行政長官。盡管有消息指特首選舉或者再度因應疫情而押後，甚至行政長官林鄭月娥上周五（4月1日）取消疫情記者會就惹來猜測到底是否已經收到中央具體指示，然而她本人仍然是一貫強調未有收到相關指示，同時亦繼續拒絕回應會否參選競逐連任的追問。

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目前多位市民表示有意參選，其政綱都把重點放在土地房屋，回應小市民最為關心的正是切身居住問題。（Getty Images）

清走無家者家當 清不走無家困局

深水埗無家者被康文署職員清走財物案審結，小額錢債審裁處在上周二（3月29日）判無家者一方勝訴。該案再次令社會關注無家者處境，尤其有瓦遮頭是人的基本需要，社會要反思為何在富裕社會，有人要露宿街頭。政府承認露宿成因複雜，但複雜也要設法處理。無家者的困境跟其他貧窮、病患和失業者的困境相若。單靠清理、驅趕行動，無助無家者解困。

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對露宿者而言，床鋪、衣物、棉被等已經是全部家當。（侯彩琳攝）

深陷疫情亂象紛呈 上海何以至此？

上海市新冠肺炎疫情形勢自2022年3月起突然趨於緊張。當大體在同一時期爆發新一輪疫情的深圳已經在3月21日全市恢復正常生產生活秩序，先前防控疫情卓有成效的上海至今不見好轉。而且，疫情裏的上海正在呈現出混亂與恐慌，還有一些本可以避免的人間悲劇。上海這座現代化大都市與新冠肺炎疫情的本輪較量，也為中國在未來面對不斷變異的新冠病毒（SARS-CoV-2）制定合乎實際的防控政策，提供了參考與警示。

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疫情裏的上海出現不少混亂與恐慌，封鎖措施日益嚴格。（Getty Images）

俄烏停火條件障礙重重 邊打邊談形勢難改

經過上周二（3月29日）在土耳其伊斯坦堡的會談之後，俄烏戰事的停火條件逐漸明顯，外界對於局勢都開始有了較為樂觀的看法。在會後，俄方表明為了「增強互信」，將大減烏克蘭首都基輔周邊的軍事活動，呼應了俄國上周起至今多次表達將軍事行動的「最後階段」重點放在「解放」烏東頓巴斯（Donbas）的說法；而烏克蘭的談判代表亦表示已經達到了「大致可獲（各方）支持」的立場，而且足夠讓俄烏兩國總統為此進行會面。

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2022年3月29日，俄烏談判團進行第五輪和談，之後烏克蘭談判代表團成員、烏克蘭總統辦公室主任顧問米波多利亞克（Mikhaylo Podolyak，右二）與同事一同在土耳其伊斯坦堡會見記者。（美聯社）

跨性別泳手再惹爭論 包容與公平的科學理據何在？

美國跨性別泳手Lia Thomas上月中創下歷史，成為首位在全美大學體育協會（NCAA）比賽中奪冠的跨性別運動員。她的冒起引發了跨性別運動員參賽的公平爭議，最近各大運動總會紛紛釐清或修改參賽規例。這些以睾酮（Testosterone）水平裁定參賽資格的做法，有否足夠的科學理據支持？在包容性小眾與比賽公平之間，又有沒有可能同時兼顧？

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跨性別女泳手Lia Thomas近月來在比賽中屢創佳績，引起比賽公平爭議。（Getty Images）

敬請留意2022年4月4日出版的第311期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。