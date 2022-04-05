【恩威並施】疫後重建振興香港飲食業（一）

疫後首要重建的香港產業就是飲食業，飲食業是香港民生之本，也是香港美食天堂美譽的一個旅遊特色， 故此推動重建飲食業至為重要。



撰文：胡恩威



飲食業當中，最受疫情打擊的是中小微企式的飲食業，下至食環署下的熟食市場，上至高階的米芝蓮多星小店，均受很大影響。大集團經營的比較有經濟實力去捱過這幾年，今次疫情對大地產商完全沒有影響，甚至有盈利，所以地產集團應該在重建疫情上扮演一個更積極的角色，運用他們的土地資源、空間資源，協助香港中小飲食企業復蘇。

租金是食肆經營成本中很大的一部份，所以紓困首先是處理租金。（歐嘉樂攝）

政府更應該設定一個五年政策，讓香港飲食業復興。舉個例子，政府全資擁有的港鐵，應該帶頭於未來五年減租。租金是經營成本一個非常大的部份，所以紓困首先是處理租金。食環署下面的熟食攤檔也應該減租。

政府需要思考未來五年如何有一個比較合理的租金水平。一直以來香港的租務條例對租客十分不利，尤其是經營中小企，更出現地產集團壟斷商場，把重要位置都給旗下的飲食集團開店的不健全情況。所以要保護中小企，規劃署、市區重建局都應該發揮角色。港鐵、市區重建局下面的各種項目更應該引入新加坡式和日本式的小商舖，供應租客。

整體來說，先要解決空間問題，讓中小企在一個有比較穩定租金的環境下於未來五年發展。長期來說，香港不單是土地影響居住問題，土地空間影響發展問題，這需要用另一個文章去說明。

未來五年香港飲食業需要土地空間去回復元氣。另外，食材是飲食業關鍵元素，復興香港農業對香港飲食業也有很多好處，最明顯就是能夠提高飲食業的質素。現在全球都流行食材在地化，而香港曾經作為一個能養起四百萬人的農業大市，為什麼不復興呢？

復興農業對香港飲食業有很多好處，最明顯就是能夠提高飲食業的質素。（李澤彤攝）

現在荒廢了的農地，政府其實應該有政策，要求所有農地擁有者要復耕，鼓勵他們復耕，甚至鼓勵飲食集團直接經營農場。無論是飲食集團還是中小微企式經營，漁農署都是完全有能力去推動的。

歸根究柢，政府對飲食業的復興將帶動大量的產業，而對於年輕人來說，開一家小店，開一家咖啡店、小食店，也是一個非常好的實踐經驗，也會創造很多新的社會價值。新任特首應該有一個整全推動復興香港飲食業的中長短政策。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

