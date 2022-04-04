上海疫情為何說爆就爆？ 背後漏洞值得全國深思

上海市新冠肺炎疫情形勢自2022年3月起突然趨於緊張。當大體在同一時期爆發新一輪疫情的深圳已經在3月21日全市恢復正常生產生活秩序，先前防控疫情卓有成效的上海至今不見好轉。

買菜難、看病難，在疫情局部爆發之際，似乎成為每個地方都會出現的通病，過去兩年多一直作為抗疫模範和標杆的上海也不例外。



一段上海市民與當地疾控中心女領導的通話錄音，亦引起了討論。事後證實，該錄音中的女領導，是上海浦東疾控專家朱謂萍，在非典時期就得到國際認可。在通話中，朱謂萍從健康雲數據的失真問題談起，進而談到上海集中隔離點存在的問題，以及輕症與無症狀根本沒有必要集中隔離的專業意見，並直言「病房很緊張、隔離點沒有房間、120（急救熱線）沒有車」，「我們專業機構也要被迫瘋了」，「專業人員說的話根本就沒人聽」，「現在把這個病變成了政治性的一個疾病」。

上海臨時集中隔離收治點「上海新國際博覽中心」於上月底正式啟用。（新華社）

此外，在疫情形勢已然十分緊張之際，上海還出現了一些引起輿論爭議的做法。比如上海一所醫院緊急求助了一位從隔離病房轉接的確診外籍患者，為其治療「陰莖異常勃起50小時」的問題，並在3月31日推出一篇名為《新冠疫情籠罩下的「丁丁保衛戰」》的宣傳文章，輿論聞之大譁。

上海抗疫過程中出現的很多亂象，不少問題在其他地方也都發生過，從最初的武漢，到後來的西安、長春無一例外，「一國兩制」下的香港，面臨第五波疫情的衝擊，亦暴露出同樣不容低估的問題……

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