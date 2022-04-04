李家超傳將參選特首 香港人期待什麼競選政綱？

行政長官選舉提名期昨日（3日）開始，現任特首林鄭月娥明言不會競逐連任，然而至今仍未有重量級人馬表明參選。政圈盛傳政務司司長李家超將辭職參選，今早（4日）傳媒到李家超位於何文田的寓所外等候，惟李家超僅向在場記者揮手，並無發言回應傳聞。



既然特首選舉的「真命天子」仍未有消息，目前已有至少五位市民表明有意參選，而大部份都是未有從政經驗的素人。與其推測到底什麼人將參選特首和主導香港未來五年的公共政策，倒不如天馬行空地看看這幾位「有意參選」的參選人政策綱領，或者就不難看到這幾年除了疫情最困擾香港人外，最為煩惱的是什麼問題。

林鄞月娥宣布不會競逐連任，政圈盛傳政務司長李家超將會辭職參選。（資料圖片）

截至目前為止，除了民建聯前成員胡世全和網絡紅人冼國林比較為人所認識，宣布有意參選特首的賴紅梅、李稚嘉、蕭德良都是名不經傳的小市民。賴紅梅曾經在中學任教，後來投身保安行列；蕭德良則在電腦行業工作多年，亦無任何政治經驗；李稚嘉雖未有具體資料可以提供，但估計亦是尋常香港人一名，沒有任何政治聯繫。然而，他們的政綱都是不約而同地把重點都放在土地房屋一環，大概就不難發現其實小市民最為關心的都是切身的房屋居住問題，對此，他們有何看法與應對之策？

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