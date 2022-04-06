立法會百日｜狄志遠：與建制派維持一定合作關係　走務實民主路線

完善選舉制度後的立法會，今年元旦正式展開任期，本月10日將迎來「滿月」。《香港01》日前訪問社福界立法會議員狄志遠，他說上任百日其中一項最具挑戰性的工作，是經營與建制派的關係，包括在民生議題合作，直言若事事搞對抗，在議會內被排擠，肯定什麼都做不來。



狄志遠曾於回歸前以匯點／民主黨成員身份，在1991至1995年擔任立法局議員。不過論立法會生態，二十七年間已變化甚大。新制度下傳統民主派「清零」，狄志遠作為唯一標榜非建制派的當選人，在立法會路上注定與眾人不同。

不過進入議會數月下來，狄志遠即使與大部份議員政見有別，但仍維持一定合作關係，例如近日社福界舉行聯合抗疫大行動，向劏房家庭、獨居長者派發愛心禮包，活動由聖公會教省秘書長、立法會議員管浩鳴發起，全國人大常委譚耀宗擔任總顧問，而狄志遠擔任副總召集人。

香港社福界發起聯合抗疫大行動，狄志遠（左二）任副總召集人。（Facebook@社福界聯合抗疫大行動）

狄志遠指，這就是新立法會的特別之處，他其中一個重點工作是思考如何經營與建制派的關係。他說，從來都不主張與政見不同的人搞對抗，而是盡可能在共通的議題上尋求合作，但他亦承認這有一定現實考慮：「作為單頭議員，如果在議會內被人排擠，做起事來綁手綁腳，什麼都做不來。其實民生政策，有很多的合作空間。經營和其他黨派的關係時，要十分小心。」亦因如此，在防疫抗疫問題上，一些較沒有爭議的行動，如落區派發物資等，他也會參與建制派的行動。

狄志遠透露，這種工作模式有一種好處，就是當與建制派關係處理得好，在特定議題上可以拉攏他們的支持，達到「借力」效果：「我會形容這是一種『較有智慧』的做法，我從來不搞對抗式，因為從來不相信對抗可以爭取到什麼，只會令整個社會停擺。現在議會勢力又那麼懸殊，如果我和他們搞對抗，我提什麼他們都會反對，表決時一定是89比1，那沒有意思。」

所以他採取的策略是：通過溝通遊說，讓建制派議員支持他在民生政策上的主張，再透過他們擴大影響力，要求政府正視問題。他形容，三個多月下來，效果比想像中好。

他舉例指，政府在處理第五波疫情上有所失當，尤其對長者院舍安排不足，導致數以萬計院舍長者及員工染疫，數千人死亡。他對政府的表現非常不滿，因此在福利事務委員會中，就政府未能就院舍爆發疫情期間提供適切的援助提出遺憾動議。

狄志遠強調，與建制派合作不能稱為「成為他們的一部份」，但彼此間可以互相幫助，發揮最大的效果，而這才是立法會議員需要做到的事，「作為政治人物，目標就是要擴大影響力吧？」

狄志遠強調，與建制派合作不能稱為「成為他們的一部份」，但彼此間可以互相幫助，發揮最大的效果，而這才是立法會議員需要做到的事。（Zoom訪問截圖）

狄志遠表明他所走的是務實民主路線，早已預料兩面不討好，被激進派批評「叩頭、跪低」，批評政府多幾句又會被藍營指控「搞破壞」。不過他認為，不走兩極路線是其一貫立場理念，現時議會工作只是展開三個多月，談不上什麼驚天動地的大成就，但這條路絕對可以走下去。

詳細內容請閱讀第311期《香港01》電子周報（2022年4月4日）《立法會百日 狄志遠：須經營與建制關係 梁熙：政府抗疫多包袱》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。