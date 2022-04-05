三大分歧短期難解 邊打邊談將成俄烏戰爭常態？

經過上周二（3月29日）在土耳其伊斯坦堡的會談之後，俄烏戰事的停火條件逐漸明顯，外界對於局勢都開始有了較為樂觀的看法。在會後，俄方表明為了「增強互信」，將大減烏克蘭首都基輔周邊的軍事活動，呼應了俄國上周起至今多次表達將軍事行動的「最後階段」重點放在「解放」烏東頓巴斯（Donbas）的說法；而烏克蘭的談判代表亦表示已經達到了「大致可獲（各方）支持」的立場，而且足夠讓俄烏兩國總統為此進行會面。



2022年3月29日，俄烏談判團進行第五輪和談，之後烏克蘭談判代表團成員、烏克蘭總統辦公室主任顧問米波多利亞克（Mikhaylo Podolyak，右二）與同事一同在土耳其伊斯坦堡會見記者。（美聯社）

不過，會談過後，俄烏雙方都有再吹淡風的情況。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱烏克蘭的具體建議沒有「突破」；對於俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱烏克蘭「理解到克里米亞和頓巴斯問題已永久解決」的說法，烏方亦稱基輔只願意在烏克蘭重建這些地方的主權後再討論它們的最終地位。

對於俄方減少軍事行動的說法，各方也都有不同解讀。在俄軍轉變行軍策略之際，打打談談之間的俄烏停火條件也愈來愈明確。可分成三個部份：一是烏克蘭的中立地位和俄方所謂的「去軍事化」；二是克里米亞和頓巴斯地區的主權問題；三是俄方所謂的「去納粹化」，當中可包括對俄語官方語言地位的認定等。

不過，每項條件都有着難以跨越的障礙……

詳細內容請閱讀第311期《香港01》電子周報（2022年4月4日）《俄烏停火條件障礙重重 邊打邊談形勢難改》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第311期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

重塑國民身份認同 從改革「永久居民制度」開始

特首選戰狂想曲：香港人期待的競選政綱

深陷疫情亂象紛呈 上海何以至此？

俄烏停火條件障礙重重 邊打邊談形勢難改

立法會百日 狄志遠：須經營與建制關係 梁熙：政府抗疫多包袱

跨性別泳手再惹爭論 包容與公平的科學理據何在？

【粵語禁忌】有關食物的語言忌諱——從「勝瓜豬膶泡飯」說起