三大分歧短期難解 邊打邊談將成俄烏戰爭常態？
撰文：01周報
出版：更新：
經過上周二（3月29日）在土耳其伊斯坦堡的會談之後，俄烏戰事的停火條件逐漸明顯，外界對於局勢都開始有了較為樂觀的看法。在會後，俄方表明為了「增強互信」，將大減烏克蘭首都基輔周邊的軍事活動，呼應了俄國上周起至今多次表達將軍事行動的「最後階段」重點放在「解放」烏東頓巴斯（Donbas）的說法；而烏克蘭的談判代表亦表示已經達到了「大致可獲（各方）支持」的立場，而且足夠讓俄烏兩國總統為此進行會面。
不過，會談過後，俄烏雙方都有再吹淡風的情況。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱烏克蘭的具體建議沒有「突破」；對於俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱烏克蘭「理解到克里米亞和頓巴斯問題已永久解決」的說法，烏方亦稱基輔只願意在烏克蘭重建這些地方的主權後再討論它們的最終地位。
俄烏戰爭一開普京成「票房毒藥」 何以打擊歐洲極右政團？俄烏戰爭衝擊「歐洲糧倉」 全球供應短缺或會惡化俄烏衝突｜為「零成本」戰爭推波助瀾，拜登佈局意在歐洲？烏克蘭右翼快速崛起：走向極端的畸形愛國俄烏衝突的惡性循環為何難以中斷？烏克蘭四階段「去俄羅斯化」 促成今日局面？
對於俄方減少軍事行動的說法，各方也都有不同解讀。在俄軍轉變行軍策略之際，打打談談之間的俄烏停火條件也愈來愈明確。可分成三個部份：一是烏克蘭的中立地位和俄方所謂的「去軍事化」；二是克里米亞和頓巴斯地區的主權問題；三是俄方所謂的「去納粹化」，當中可包括對俄語官方語言地位的認定等。
不過，每項條件都有着難以跨越的障礙……
詳細內容請閱讀第311期《香港01》電子周報（2022年4月4日）《俄烏停火條件障礙重重 邊打邊談形勢難改》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
第311期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：