上海嚴格防疫如「半封城」 精準防疫策略已成過去？

上周三（3月27日）晚，上海市決定在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查，具體辦法是以黃浦江為界分區分批實施。第一批是從上周四（3月28日）5時起，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，上周五（4月1日）5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批是從上周五3時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，本周二（4月5日）3時解封。封控區域內住宅小區實施封閉式管理，所有企業實施封閉生產或居家辦公，暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。



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上海封控期間出現一些區域基本生活保障不到位、就醫難等問題，甚至未能及時就醫而離世，值得當局反思和改進。（資料圖片）

這應該是目前上海防疫所採取的最為嚴格的措施，某種程度上接近於半封城，被不少人形容為滬式鴛鴦封。應該說的是，今次上海突然採取接近於半封城的措施，還是出乎許多人的意料。網絡上有聲音認為，上海一直堅持的「陶瓷店裏抓老鼠」的精準防疫不復存在，直言精準防疫被替代或已經失敗，甚至還有人由此怪罪、攻擊、咒罵過去一年多一直倡導「陶瓷店裏抓老鼠」防疫模式的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生。

然而，精準防疫自始至終都是中國內地防疫政策「動態清零」所內含和倡導的重要內容。既然如此，那為何今次上海突然決定採取接近於半封城的劃江封控措施呢？

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