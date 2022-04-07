立法會百日｜梁熙：政府抗疫太多包袱　反應較慢

距離元旦會期開始，新一屆立法會在本月10日將迎來「滿月」。繼早前訪問立法會唯一非建制派議員狄志遠後，《香港01》找來因爭取「西灣河地鐵站」而一戰成名的民建聯港島東議員梁熙。他表示，上任三個月多次提出抗疫建議，但政府太多包袱，反應較慢，又說成為代議士之後，更有責任平衡社會不同聲音。



首次大會即提出急切質詢 意外在竹篙灣「響朵」

「新丁」議員梁熙與狄志遠截然不同，年僅37歲的他名不見經傳，但首次參選即代表民建聯出戰地區直選，在知名度不足下一直陷苦戰，後來在選舉論壇口誤稱爭取「西灣河地鐵站」，聲名大噪，最後在港島東選區排第二名入局。

梁熙進入立法會前，一直有參與幕後及地區工作。（李澤彤攝）

進入立法會前，梁熙一直有參與幕後及地區工作，但當自己以議員身份晉身立法會，他說是完全不同感受，「好似創造歷史」，令人熱血沸騰。上任三個月，梁熙表現進取，在首次大會就提出急切質詢，他說當時竹篙灣檢疫中心的管理有很大問題，市民稱它為「糟糕灣」，反映了對有關設施管理的不滿，甚至有人抗拒進入竹篙灣隔離，不利整個防疫抗疫工作。梁熙看到這種情況，把握第一次大會的機會，向政府反映問題，希望當局可以重視。

他指提出急切質詢後不久，再爆出參與管理工作的民安隊成員染疫，反映他提出的急切質疑是有的放矢、切中問題。

這次急切質詢對這名新丁來說，還有意外的收穫。原來他多次發聲之外，聽聞竹篙灣檢疫設施內，「梁熙」這個名字突然變得很「出名」，其後議員辦事處的電話響個不停，不論是否港島東的選民，也口耳相傳致電找他求助。

最想爭取小西灣港鐵站 冀疫後政綱「找數」

「西灣河梁熙」這個名字，選舉後仍時常被人提起，難得的是梁熙毫不介意，反而不時拿來自嘲，但同時「滲入」訊息，讓市民知道其實他們要爭取的是小西灣興建港鐵站。梁熙說，自己最想爭取的就是小西灣港鐵站，未來仍要努力促成。

梁熙在政綱提出推動港島海濱建設、東區舊區整體更新規劃等政綱，但都因為疫情而暫停工作。（廖雁雄攝）

梁熙在政綱提出推動港島海濱建設、東區舊區整體更新規劃等政綱，但都因為疫情而暫停工作。他說疫情變得嚴重前，他在發展事務委員會爭取，將成立海濱事務委員會的建議提交到內務委員會，可惜程序因疫情而暫停，希望疫情緩和後可以恢復，指自己要盡力「找數」。

新立法會開局後，第五波疫情即來勢洶洶，身兼民建聯衞生事務發言人的梁熙表示，政府大致上願意聽取民建聯的意見，因是基於真實的地區個案，但提到民建聯早於2月開記招及致函特首，建議善用中醫中藥的力量，分擔前線醫護的壓力。但政府到3月中才在抗疫包加入中成藥，至於免費中醫遙距診症服務及提供中藥配送服務，更遲至3月22日才推出。

梁熙指，自己與民間團體2月達成合作，2月28日推出義診和免費送藥服務，認為政府太多包袱，令他們反應變慢。他引用中聯辦主任駱惠寧的說話「慢進也是退」，認為面對疫情亦一樣適用。

在疫情高峰期，民建聯團隊幾乎每個星期都會發出多封公開信，又召開記者會，向政府表達抗疫不足及提出改善建議。梁熙說，每項建議都是針對措施的不足，而且有根有據。

進入議會後，梁熙明白到需要考慮每件事對不同階層的影響。他說在疫情初期已注意到假日外傭聚集會帶來傳播疫情的風險，因此約見官員及發表公開信，要求正視問題及加強執法。

梁熙表示需要思考如何平衡防疫及外傭群體的需要。（資料圖片）

誰知道，建議公開之後，有部份市民站在外傭一方批評他，「覺得我係咪要咁絕」，又說「班『姐姐』畀人罰5,000蚊，基本上一個月就白做啦」。他解釋，防疫工作要一視同仁，不能因為他們是弱勢群體就能豁免，因為病毒對所有人亦一視同仁。梁熙強調，要花時間向市民解釋建議的原因，還要思考如何平衡防疫及外傭群體的需要。

這次事件後，梁熙明白作為議員，有責任平衡社會不同群體的聲音，雖然現實上難以討好所有人，但仍會盡力爭取社會最大公約數。

詳細內容請閱讀第311期《香港01》電子周報（2022年4月4日）《立法會百日 狄志遠：須經營與建制關係 梁熙：政府抗疫多包袱》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。