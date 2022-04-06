上月底，國際金融協會（IIF）表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，資金「前所未見」地流出中國，而且，投資者撤出中國的同時其他新興市場保持不變，這是從未見過的。IIF高頻數據顯示，資金流動自去年12月中旬達到峰值後發生明顯變化。特別是從中國股市流出的資金，在2月底進一步加劇。



境外熱錢流出股債市場

需要釐清的是，流入中國的外資通常分為兩種，一種是投資於中國實體企業的產業資本，以外商直接投資（FDI）為主，多是長期投資；一種是金融資本，投資於證券市場中的股票、債券、外匯等，即通常所說的「熱錢」，這些錢由於在二級市場具有較強的流動性，更具有短期特徵。而IIF高頻數據所統計的，正是後者。

今年前兩個月，中國實際使用外資金額按年增長37.9%。（新華社）

新冠疫情爆發兩年多來，中國以世界工廠的角色為全球提供物資，2021年進出口貿易總額突破六萬億美元，創下歷史紀錄。作為市場需求規模最大、產業鏈完整度最高、供應鏈最穩定的國家，中國吸引了大量的產業資本。2021年，中國實際使用外資11493.6億元（人民幣．下同），按年增長14.9%，引資規模創歷史新高。今年前兩個月，中國實際使用外資金額按年增長37.9%，增速在去年高基數的基礎上再創新高。這才是外資是否青睞中國的基本盤。

如果回到資本市場維度上來看，自2021年下半年以來，境外金融資本開始出現流出，尤其是今年3月份以來，境外金融資本從股、債市場加速流出。中央國債登記結算有限責任公司（下稱「中債登」）數據顯示，境外機構投資者2月減持中債登託管債券669億元，為2018年11月以來首度減持；其中，減持國債354億元，為2021年3月以來首次減持。從這個角度說，IIF的監測數據是準確的。

出現這個情況的部份原因是俄烏戰爭促使全球固定收益投資者贖回。美歐制裁凍結了俄羅斯央行持有的歐元和美元外匯存底，導致市場猜測莫斯科可能出售所持中國資產來籌集資金。但更主要的一個因素是中國人民銀行短期內不會降息或降準，並預計隨着信貸供應增加，十年期收益率最高將升至3％。

吸引外資的基本面依然堅挺

然而，一個月的國債減持，並不能說明什麼。事實上，外資流入中國債券市場總體呈現高速增長態勢。截至2021年12月末，境外機構持有中國銀行間市場債券規模達四萬億元，創歷史新高。中國經濟穩中向好，外貿高景氣度加上人民幣匯率韌性十足，人民幣債券還是有相當吸引力。

港股和A股上月大幅波動。（美聯社）

再看股票市場，熱錢之所以在近期流出，只是3月的市場大跌引發了大規模踩踏事件——僅3月7日到3月14日，A股市場北上資金流出累計超過500億元。如果再加上港股市場國際金融資本的流出，這一數字要大得多。近期A股和港股大跌，主要是因為政策的不確定性，使得國際投資者大幅減配甚至清倉中國類資產，而對沖基金趁機建立大量淡倉頭寸進行做空；俄烏衝突又進一步引發了國際資本減配中國風險資產以避險。

但值得注意的是，正是經過了這一輪「洗禮」，中國資產估值來到了低位。基於外資逐利屬性強，在中國股票估值上升空間較大的情形下，外資加倉中國的意願一般會較為強烈。

總之，「熱錢」流出是事實，但熱錢從來都是來得快去得也快，不可僅憑一個月的數據放大想象。另外，中國吸引外資的基本面依然堅挺，毋須放大此份焦慮。

詳細內容請閱讀第311期《香港01》電子周報（2022年4月4日）《外資「前所未見」流出中國？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。