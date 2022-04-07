【恩威並施】振興香港飲食業（三）：科技賦能漁農業

疫後重建，飲食業其中一個中長遠的策略，就是積極利用香港的農地、佔全港土地百分之七十的鄉郊地方進行綠色耕種及科技漁農發展。



香港有很多得天獨厚、適合養殖漁農的資源，例如西貢一帶的海灣與傳統香港的魚塘。政府可透過政策配合，鼓勵飲食業投資，進行漁農復耕，又或者與學術機構合作，例如嶺南大學、中文大學、香港大學、嘉道理農場等。其實，本地已經有一些基礎的學術配套，可用學術帶動產學研，即學術作為先頭部隊，進行一些實驗，例如港大已經有團隊在新界荔枝窩做復耕。

荔枝窩六十年代起開始荒廢，港大與當地村民等近年在村內陸續復耕。（鍾偉德攝）

環保署下面的鄉郊辦公室也應扮演積極角色，在鄉郊地方進行不同的試驗。例如引進先進的漁農科技、復興古村、製造漁農生態；也可以學習日本、韓國等振興鄉郊的模式，例如建設一些高中低收費的度假村。另外，疫情後出現的一些營地也非常有特色。當然，整體上需要以綠色為基礎，而不是大興土木。

復興農業另外一個可能性是科技帶動新的農業發展。例如新加坡養殖的雞蛋已經出口，香港超級市場也可以購買，為什麼香港不鼓勵做這種科學農業呢？大埔工業邨、元朗工業邨等地旁邊也是鄉郊，是不是可以帶動一些漁農相關的產業？

漁農帶動的產業有很多不同類型。香港回歸以來最成功的國際品牌Green Monday就是以綠色飲食生活為目標。飲食要由食材開始，食材要有更好的方法去做，而最重要的就是推動產學研，與學術機構合作，建立更科學化的農場，這方面可以向日本、韓國和內地取經，發展一些新類型的食材提供者。

香港有非常豐富的漁農資源，以它來發展產業比較實際，而且也可以帶動其他類型的產業。（歐嘉樂攝）

香港有非常豐富的漁農資源，以它來發展產業比較實際，而且也可以帶動其他類型的產業，例如旅遊、飲食製品、食療相關的醫藥等等。事實上，香港食物相關的產業實力也非常強，李錦記、維他奶、牛奶公司在經營上都是世界一級的品牌。如何好好利用這些飲食品牌去帶動和活化整個飲食業？這是一個很重要的課題，但最重要的是︰政策在哪裏？如何執行？是不是統一由漁農署這個平台去帶動？漁農署也有很多專家，但是怎樣開放，令漁農署可以形成產學研生態，與學術和科研機構合作，更有效地帶動？

現時，漁農署管理很多食品市場，近年政府也在研究發展。若果開發活化，讓全港十八區有更多漁農相關的散貨場地，香港人可以吃到更多更新鮮的食物，尤其是低下階層，能夠做到價廉物美。而且，各區設市場也可以減低運輸碳排放，這是綠色生活非常重要的一環。所以，新特首應該重視漁農政策，因為它帶來的社會和經濟效益，是長遠而且可持續的。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

