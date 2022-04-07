烏克蘭戰事瓦解維謝格拉德集團 匈牙利面臨孤立
撰文：01周報
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4月初，烏克蘭戰事繼續維持着乏善可陳的局面，這場逐漸集中在烏東頓巴斯地區（Donbas）和談判桌上的戰爭趨於停滯，它引發的次生效應卻開始外溢。除去國際貨幣、能源市場在3月末的反饋之外，歐洲地區的政治格局也發生了肉眼可見的變化，其中最突出的部份就出現在由波蘭、匈牙利、捷克和斯洛伐克組成的政治集團「維謝格拉德集團」（Visegrád Group）中。
隨着匈牙利與波蘭、捷克當局因對俄態度彼此瞠目相見，四國防長會議罕見地遭到取消；有高層盟友情誼的波、匈兩國呈割席之勢，波蘭、捷克、斯洛伐克等國內部也逐漸發生政治版圖的變動。
自2月24日的戰事爆發後，歐爾班當局已多次就俄烏衝突闡述該國的親俄立場，歐盟不同國家的主政者也在觀察本周日（4月3日）的匈牙利大選會否扭轉歐爾班的執政局面，不過從本文截稿前的最新民調來看，此轉變機會甚微。
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