4月初，烏克蘭戰事繼續維持着乏善可陳的局面，這場逐漸集中在烏東頓巴斯地區（Donbas）和談判桌上的戰爭趨於停滯，它引發的次生效應卻開始外溢。除去國際貨幣、能源市場在3月末的反饋之外，歐洲地區的政治格局也發生了肉眼可見的變化，其中最突出的部份就出現在由波蘭、匈牙利、捷克和斯洛伐克組成的政治集團「維謝格拉德集團」（Visegrád Group）中。



隨着匈牙利與波蘭、捷克當局因對俄態度彼此瞠目相見，四國防長會議罕見地遭到取消；有高層盟友情誼的波、匈兩國呈割席之勢，波蘭、捷克、斯洛伐克等國內部也逐漸發生政治版圖的變動。

匈牙利總理歐爾班在歐洲一直以親俄保守著稱，但他對於匈牙利利益的堅守卻無可指摘。（新華社）

自2月24日的戰事爆發後，歐爾班當局已多次就俄烏衝突闡述該國的親俄立場，歐盟不同國家的主政者也在觀察本周日（4月3日）的匈牙利大選會否扭轉歐爾班的執政局面，不過從本文截稿前的最新民調來看，此轉變機會甚微。

詳細內容請閱讀第311期《香港01》電子周報（2022年4月4日）《烏克蘭戰事瓦解維謝格拉德集團 匈牙利面臨孤立》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第311期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

重塑國民身份認同 從改革「永久居民制度」開始

特首選戰狂想曲：香港人期待的競選政綱

深陷疫情亂象紛呈 上海何以至此？

俄烏停火條件障礙重重 邊打邊談形勢難改

立法會百日 狄志遠：須經營與建制關係 梁熙：政府抗疫多包袱

跨性別泳手再惹爭論 包容與公平的科學理據何在？

【粵語禁忌】有關食物的語言忌諱——從「勝瓜豬膶泡飯」說起