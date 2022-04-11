周報獨家精選｜李家超參選群星拱照　須記住前車之鑑

前政務司司長李家超上周六（4月9日）正式宣布參選行政長官，他以「同為香港開新篇」作為競選口號，矢言未來施政將按三個方向發展，包括以結果為目標解決問題、全面提升香港競爭力，以及奠定香港發展的穩固基石。他又以「將會是一曲新的交響樂」來形容如果成功當選，新一屆政府會以誠懇的態度走入社區傾聽民意，而他本人將擔任指揮，讓社會每一位成員發揮優勢、盡展所長，創造「一加一等於二」的協同效益。由於李家超已獲多位重量級建制派站台支持，加上未見其他有份量的人物出選，他勢將成為唯一取得足夠提名票的候選人，對5月8日的選舉可謂勝券在握，只待走過選舉程序和獲中央任命，就會成為香港特別行政區第六屆行政長官。

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要不負中央所託、抵得住社會質疑，新一任特首必須以實際的政績來證明。（Getty Images）

從港英殖民到主權回歸 香港人與中國心的錯過和邂逅

今年正值香港回歸二十五周年，也是香港實施「一國兩制」的中間點，「民心回歸」已經成為不能迴避的核心議題，國民身份認同教育自然也被提上日程。在下一個二十五年內，「一國兩制」能否行穩致遠的關鍵之一，在於能否全面修正價值觀念教育的偏差和缺失，方能使得香港市民重新找回以中華民族為根的國家認同和主體意識。回溯從港英殖民到主權回歸以來「去國家化」的教育歷程，或許有助於我們更清晰地理解今天人們對於「我是誰」的困惑，也有益於教育體系更深刻地改革國民教育課程內容，讓香港人與中國心重新「邂逅」。

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回溯從港英殖民到主權回歸以來「去國家化」的教育歷程，或許有助於我們更清晰地理解今天人們對於「我是誰」的困惑。（高仲明攝）

小巴陷營運困局 拓客源需借力科技、政府鬆綁

立法會在上月底通過動議，維持公共小巴總數上限4,350輛，直至2027年6月。近年小巴客量佔全港交通工具的百分比維持14%，但實際載客人數持續下降，新冠疫情更是重擊，去年每天平均僅有148萬乘客，回到廿多年前的水平。雖然如此，假設這批乘客乘搭來回程，那就是說差不多有一成港人靠小巴代步，小巴仍是重要公共交通工具。小巴服務值得保留，但近年行業難關重重，若再無新方向，行業只會繼續萎縮。政府是運輸政策的制訂者，要保住現有小巴服務之餘，更要為小巴構想未來，助其迎接智慧交通浪潮。

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航運交通界議員易志明在3月底的立法會大會表示，疫情下有約500輛紅色小巴停駛。（資料圖片）

新冠病毒毒性大幅降低 為何中國仍不放棄動態清零？

上海疫情大爆發，是否應繼續堅持「動態清零」成為中國輿論場上的一個熱門話題。在國際疫情已經出現新變化，絕大部份國家已經躺平並放開交流的情況下，中國是否以及何時會從變種的病毒特性出發，根據國際疫情變化，對防疫政策作出與時俱進的調整在國際輿論場也引起了很多討論。

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當下對「動態清零」有意見，多是對極端防疫措施提出意見，而不是希望完全放棄動態清零。（Getty Images）

人類基因圖譜完成 勢開啟精準醫療時代

雖然人類基因組計劃（Human Genome Project）在2003年已告完成，但是當時的基因圖譜其實一直仍有少部份缺漏。上月底終於有科學家發表研究，首次公布一個完整的人類基因組。為什麼時隔近廿年，這空白終於能夠填補？完整的人類基因圖譜，對我們又有何重要意義？

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人類基因組計劃（Human Genome Project）在2003年宣告完成之時，基因組仍有8%空白之處。圖為一名研究人員在比較DNA測序和色譜儀結果。（NHGRI）

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